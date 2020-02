Policja podsumowała weekend

W miniony weekend policjanci interweniowali 150 razy. 15 osób przewieziono do wytrzeźwienia, zatrzymano 2 osoby poszukiwane. Policjanci z drogówki skontrolowali 434 kierowców. Dwóch było nietrzeźwych. Miało miejsce 16 kolizji. Nie było wypadków.

W miniony weekend policjanci wylegitymowali 383 osoby i przeprowadzili 150 interwencji. Zatrzymali dwóch poszukiwanych listami gończymi i dwóch nietrzeźwych kierowców. Niechlubny rekordzista to 37-latek, który kierował BMW. Został zatrzymany przez pracownika stacji paliw i przekazany policjantom. Miało to miejsce w sobotę, przy ulicy Teatralnej w Elblągu. Miał ponad 2,8 promila alkoholu w organizmie.

Drugi z kierujących został zatrzymany w Jegłowniku na trasie K-22. 35-latek również kierował BMW. Badanie wykazało 1,1 promila alkoholu w organizmie. Obydwaj kierujący odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto policjanci zatrzymali trzy prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dwukrotnie dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym. Dwie kontrole miały miejsce pod Elblągiem (Nowakowo, Kadyny), trzecia w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka. Rekordzista jechał 115 km/h na ograniczeniu do pięćdziesiątki.