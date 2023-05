Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadają spotkania z mieszkańcami Elbląga

22 maja parlamentarzyści KO chcą spotkać się z mieszkańcami Elbląga. Spotkanie ma mieć charakter otwarty i jak zapewnia senator Jerzy Wcisła, „pytania nie będą przygotowane wcześniej na kartkach, każdy będzie mógł zadać je na dowolny, ważny dla siebie temat". W ten sposób senator odniósł się do spotkań Jarosława Kaczyńskiego (PiS), często nazywanymi „ustawkami”, na które wpuszczani są jedyni zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości.

Spotkania z parlamentarzystami KO odbędą się w Elblągu, Pasłęku i powiecie braniewskim. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Koalicji Obywatelskiej przy ul. Hetmańskiej w środę (17 maja), senator Jerzy Wcisła zdementował wcześniejsze doniesienia mediów regionalnych o przyjeździe do Elbląga Donalda Tuska. Szef KO odwiedzi Lidzbark Warmiński. Kogo zatem będziemy gościli w powiecie elbląskim i braniewskim? - Poseł Maciej Lasek, poseł Bogdan Klich, senator Krzysztof Brejza, senator Beata Małecka-Libera - wylicza Michał Missan, szef regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej.

W planach politycy KO mają spotkania z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi , a 22 maja o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej ma odbyć się spotkanie otwarte dla mieszkańców Elbląga.

Spotkania z parlamentarzystami odbędą się również w powiecie braniewskim, m. in. we Fromborku, Braniewie i Pieniężnie. - Będą to spotkania z sołtysami i rolnikami. We Fromborku odbędzie się spotkanie dedykowane uzdrowiskom, ponieważ Frombork nim jest. Będziemy gościli posła Marka Hoka z Kołobrzegu i senatora Janusza Gromka, również z Kołobrzegu. Pierwszy działa w Parlamentarnym Zespole ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, natomiast drugi w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP. Czas na to, aby Frombork rozwijał się w kierunku uzdrowiskowym - mówi Elżbieta Gelert, posłanka KO.

Podczas spotkań z mieszkańcami powiatu braniewskiego ma być obecny również poseł Kazimierz Plocke i posłanki Iwona Kozłowska i Kinga Gajewska. Spotkania odbywają się w ramach akcji "Tu jest przyszłość".