Poloneza czas zacząć!

To bal, który pamięta się przez całe życie. Studniówka to tradycyjne wejście w dorosłość, doniosłe i eleganckie, a także wzruszające. Jako jedni z pierwszych bawili się uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Wkrótce więcej zdjęć.

- Pamiętam, jak przychodziliście zestresowani, a jednocześnie zadowoleni z wyboru naszej szkoły. Teraz widzę po waszych uśmiechniętych twarzach, że tak było – mówiła Dorota Bajor, dyrektor szkoły tuż przed rozpoczęciem studniówki. Odbyła się ona w piątek (10 stycznia) w restauracji Wiarus przy ul. 1 Maja.

Dyrektor wspomniała również, że uczniowie ZSIŚiU są już po egzaminach zawodowych.

- Mam nadzieję, że poszły one wam jak z płatka i w marcu dowiemy się, że wszyscy uzyskacie dyplomy i tytuły technika w zawodach, w których się uczycie – wyjaśniała Dorota Bajor. - Cztery lata bardzo szybko minęły. Mam nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole będzie czasem, z którego wyciągniecie jak najwięcej. Mam nadzieję, że zdobyliście umiejętności i kwalifikacje zawodowe, ale i te, które pozwoliły Wam stać się dorosłymi ludźmi. My, nauczyciele, zawsze będziemy o was pamiętać i was wspierać. Pamiętajcie również, że każdą porażkę można przekuć w sukces. Liczę na to, że nie będzie ich w waszym życiu, a jeśli zdarzą się, to to, co wam przekazaliśmy w szkole pomoże wam się z nimi uporać. Liczę na to, że wiedza i doświadczenie, które nauczyciele przekazali wam z ogromnym zaangażowaniem, będą owocowały w waszym dorosłym, zawodowym życiu.