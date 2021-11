Polski Ład okiem opozycji

Elbląg złożył trzy wnioski do Polskiego Ładu, ma otrzymać dofinansowanie na jeden. Jak już informowaliśmy, chodzi o modernizację nabrzeża rzeki Elbląg od strony Wyspy Spichrzów i kwotę 27 mln zł. - Elbląg otrzymał połowę tego, co stracił na Polskim Ładzie , ale są gminy i powiaty, które nie otrzymały nic – mówi Jerzy Wcisła, senator PO.

Polski Ład, kwestie obronności i zmiany we władzach elbląskiej PO były tematem piątkowej konferencji prasowej. Uczestniczyli w niej Michał Missan, świeżo wybrany w partyjnych wyborach szef elbląskiej PO i jednocześnie wiceprezydent Elbląga oraz nowi wiceprzewodniczący lokalnych struktur: senator Jerzy Wcisła, posłanka Elżbieta Gelert i radna Irena Sokołowska.

- W elbląskich strukturach PO pojawiają się nowe osoby, jest też sporo młodych. Dla mnie bardzo ważne jest to, by politykę uprawiać w sposób kulturalny, wyrabiać do niej szacunek i po prostu pracować – stwierdziła Irena Sokołowska, która jest nową twarzą we władzach lokalnej PO.

„Wtedy też byliśmy osamotnieni”

Działacze PO żyją nie tylko lokalną polityką. - Gdy zwoływaliśmy tę konferencję prasową, temat, który teraz zacznę, nie był tematem tak aktualnym, chociaż o nim już mówiłem. Jestem wiceprzewodniczącym senackiej komisji obrony narodowej i od lutego domagam się zwołania posiedzenia komisji poświęconego rosnącemu zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej. Obwód kaliningradzki zbroi się w strasznie szybkim tempie. Generał Waldemar Skrzypczak (były dowódca Wojsk Lądowych – red.) ostrzega, że to są zbrojenia ofensywne, a nie obronne. W Elblągu w 2017 roku rząd PiS wyprowadził 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną do Białobrzegów, teraz jest ona w Olsztynie, jaki to sens? Na to tracimy pieniądze. Gdy słucham Morawieckiego, gdy opowiada, że Unia Europejska zaczyna z Polską III wojnę światową, gdy słyszę senatorów PiS, którzy mówią, że sytuacja na wschodniej granicy przypomina to, co działo się 17 września 1939 roku, to się boję. Bo dostrzegam analogię. Wtedy też byliśmy osamotnieni. Nikt z Polską nie chciał współpracować – mówił senator Jerzy Wcisła, który krytykował politykę obronną rządu. - Amerykanie zaczynają mówić o wycofaniu swoich wojsk z naszego kraju, stosowaniu sankcji wobec naszego kraju za łamanie praworządności. A Kaczyński i Błaszczak zapowiadają, że sposobem na kłopoty mają być nie sojusze unijne i współpraca międzynarodowa w ramach NATO, ale 300-tysięczna armia. Pewnie nie przeczytał komentarza generała Skrzypczaka, że Polski nie stać na budowanie trzeciej pod względem liczebności armii wśród krajów NATO – dodał. - 300-tysięczna armia ma być finansowana nie z budżetu państwa, ale ze specjalnego funduszu, gwarantowanego obligacjami państwowymi. To setki miliardów złotych... A co się stanie, jeśli na granicy polsko-rosyjskiej będzie taka sytuacja jak na granicy polsko-białoruskiej? Zbudujemy mur? - pytał retorycznie senator.

Politycy PO zwracają uwagę, że wydatki na tak dużą armię, podobnie jak wydatki na program Polski Ład zwiększą i tak rosnące zadłużenie Polski.

- Oficjalny dług Polski wynosi 1,5 biliona złotych. W dwa lata wzrosło o 400 miliardów. Szacuje się, że różnica między oficjalnym długiem a rzeczywistym wyniesie 224 mld zł, a po wprowadzeniu Polskiego Ładu – w 2023 – roku - aż 350 mld zł – twierdzi Jerzy Wcisła, dodając, że rząd zmienia zasady dotyczące finansowania samorządów, łamiąc przy tym konstytucję. - Art. 167 konstytucji gwarantuje, że państwo ma zapewnić samorządom środki na realizację jego zadań. W Polsce zmienia się ustrój, bo samorządy będą zależne od widzimisię premiera lub urzędnika w Kancelarii Premiera – dodał senator.

Wniosek o basen nieuwzględniony

Jak już informowaliśmy, Elbląg z Polskiego Ładu otrzyma 27 mln złotych na dofinansowanie zagospodarowania nabrzeża rzeki Elbląg od strony Wyspy Spichrzów. Projekt ma związek z budową kamienic o biurowym przeznaczeniu z rządowego programu Fabryka.

Władze Elbląga już kilka dni wcześniej informowały, że na Polskim Ładzie samorząd straci, uwzględniając rekompensaty od rządu, 24 mln złotych.

- W województwach, w których PiS ma władzę, środki w ramach „Polskiego Ładu” wynoszą 46 zł na osobę. W pozostałych – 25 zł – prawie dwa razy mniej. Elbląg otrzymał połowę tego, co stracił, ale są gminy i powiaty, które nie otrzymały nic. A np. dwa razy mniejsze od Elbląga miasta na Podkarpaciu: Przemyśl i Tarnobrzeg otrzymały po 30 procent więcej od Elbląga – mówi Jerzy Wcisła. - To prezydent, radni i mieszkańcy powinni decydować o tym, co jest najważniejsze do zrealizowania w mieście, a nie urzędnik z Warszawy. Proponowaliśmy poprawki jako opozycja w tych ustawach o Polskim Ładzie, wszystkie zostały odrzucone.

Elbląg, jak informuje Michał Missan, złożył do Polskiego Ładu trzy wnioski, dofinansowanie ma otrzymać na jeden.

- Złożyliśmy wniosek na nabrzeże przy Wyspie Spichrzów, budowę basenu przy ul. Spacerowej i uzbrojenie działek na Modrzewinie. Nie otrzymaliśmy jeszcze promesy na te 27 mln złotych na nabrzeże, więc jeszcze nie możemy planować tych wydatków w budżecie – mówi Michał Missan. - Rozważamy, by w kolejnej transzy Polskiego Ładu wystąpić o środki na budowę kolejnego mostu przez rzekę Elbląg, by odciążyć most kardynała Wyszyńskiego. Chcielibyśmy, by powstał z wylotem do nowego ronda na ul. Warszawskiej. W sprawie basenu myślimy o innych rozwiązaniach dotyczących finansowania, skoro w Polskim Ładzie ten wniosek został odrzucony – dodał wiceprezydent Elbląga, dopytywany przez naszego dziennikarza.

Władze miasta mają obawy, że – mimo obietnic rządu – rekompensaty dla samorządów w przyszłym roku będą mniejsze od zapowiadanych.

- Naszym zdaniem szacunki ministerstwa w sprawie subwencji i dotacji dla Elbląga na przyszły rok są przeszacowane. Na przykład wpływy z podatku CIT mają wynieść zdaniem ministerstwa 8 mln złotych, gdy przez ostatnie lata nie przekraczały w Elblągu 5,5 mln złotych. Mamy obawy, że na koniec jako samorząd poniesiemy konsekwencje tych przeszacowań – stwierdził Michał Missan.