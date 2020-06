Półtora miliona dla szpitala na walkę z koronawirusem

W Szpitalu Miejskim w Elblągu powstaną specjalne śluzy, poprawiające bezpieczeństwo pacjentów i personelu w związku z epidemią koronawirusa. Przybędzie też sprzętu do walki z COVID-19 oraz sprzętu diagnostycznego. Projekt kosztuje ponad 1,7 mln złotych, z czego półtora miliona placówka pozyskała z Zarządu Województwa.

- Dokonaliśmy wsparcia wszystkich możliwych jednostek służby zdrowia w regionie. W sumie jest to kwota 78 mln złotych, część pochodzi z budżetu województwa, ale przeważająca część z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Województwa przesunął środki z innych działań i skierował na wsparcie służby zdrowia. Elbląg jest na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, został wyznaczony tu szpital jednoimienny. Wsparcie – 1,5 mln zł – jest znaczne – mówił dzisiaj Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, który przyjechał do Elbląga na podpisanie umowy o dofinansowaniu projektu elbląskiego szpitala.

Cały projekt działań antycovidowych w Szpitalu Miejskim w Elblągu opiewa na ponad 1,7 mln złotych.

- Chcemy poprawić jakość i bezpieczeństwo pacjentów, jak i personelu. Zamierzamy kupić wiele urządzeń do dekontaminacji powietrza, byśmy zwalczali tego wirusa, a także sprzęt do diagnostyki pacjentów – jak aparatura USG, aparat rentgenowski z ramieniem C, aparaty do defibrylacji czy do znieczulenia – mówi Mirosław Gorbaczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego w Elblągu. - Zbudujemy też na oddziałach śluzy, zapewniające bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom, na przykład na oddziale intensywnej opieki medycznej będzie ona bezdotykowa. To bardzo poprawi jakość funkcjonowania naszego szpitala.

- Szpital Miejski przeżywa obecnie boom inwestycyjny. Jesteśmy już w trakcie realizacji wniosku dotyczącego modernizacji z budową bloku operacyjnego. Procedura przetargowa jest otwarta. Dzisiaj dzięki Zarządowi Województwa i Sejmikowi, który otworzył dodatkową ścieżkę finansowania mamy dodatkowe 1,5 miliona złotych na walkę z koronawirusem. To kolejne duże wsparcie samorządu wojewódzkiego dla naszego szpitala – podkreślał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

Otwarcie ofert na modernizację szpitala i budowę nowego bloku operacyjnego miało się pierwotnie odbyć 15 czerwca, ale termin został wydłużony do 6 lipca. - Przetarg cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostało złożonych ponad 700 pytań, na wszystkie musieliśmy odpowiedzieć, dlatego musieliśmy wydłużyć termin. Teraz czekamy już na otwarcie ofert – powiedział Mirosław Gorbaczewski.