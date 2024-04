Posadź las z leśnikami

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na wspólne wiosenne sadzenie drzew z leśnikami.

Wszystkich chętnych do wspólnego sadzenia drzew zapraszamy 6 kwietnia 2024 r. na godzinę 10 przy ulicy Jagodowej w Elblągu, ok. 1 km za leśniczówką Dąbrowa. Z Elbląga można dojechać samochodem lub autobusem linii 18 (przystanek ROD Skowronek II – ok. 2km od miejsca sadzenia), można też przyjechać rowerem korzystając z dróg leśnych lub trasy rowerowej GreenVelo (od parkingu leśnego dojście będzie oznaczone strzałkami). Po posadzeniu lasu zapraszamy do wspólnego ogniska na podsumowanie akcji i pamiątkowe zdjęcie. Prosimy zabrać ze sobą szpadel i rękawice (posiadamy ich ograniczoną liczbę). Zakończenie sadzenia planujemy w okolicach godz.13 Szczegóły w linku.