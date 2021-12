Poseł Krasulski i złoty człowiek

- To złoty człowiek – tak o Łukaszu Mejzie, wiceministrze sportu, w rozmowie z dziennikarzami na sejmowym korytarzu powiedział elbląski poseł PiS Leonard Krasulski. Ten cytat odbił się szerokim echem w mediach, bo sprawa wiceministra Mejzy budzi od kilku dni wiele kontrowersji.

- Dziennikarze Wirtualnej Polski Szymon Jadczak i Mateusz Ratajczak opisują sprawę obecnego wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Założona przez niego firma Vinci NeoClinic obiecywała leczyć osoby zmagające się z nieuleczalnymi chorobami - ustalili. Metoda, którą zachwalał Mejza, nie ma medycznego potwierdzenia. Kwoty za leczenie zaczynały się od 80 tysięcy dolarów. W poniedziałek Wirtualna Polska opublikowała kolejny tekst, w którym dziennikarze zebrali historie osób, które miały kontakt z Vinci NeoClinic i - jak czytamy - były namawiane na niesprawdzoną terapię. Mejza twierdzi, że publikacje WP to "szereg rażących kłamstw" i zapowiada, że sprawa trafi do sądu – przypomina TVN24.

Dziennikarze o sprawę wiceministra Mejzy pytają od kilku dni polityków różnych opcji, również PiS. Na korytarzu sejmowym zaczepili również elbląskiego posła PiS Leonarda Krasulskiego, szefa regionalnych struktur partii, znanego jako bliskiego współpracownika prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

- Pan Mejza? Pan Mejza to jest złoty człowiek. Proszę się rozglądnąć – powiedział wczoraj dziennikarzom poseł Krasulski. Proszony o rozwinięcie myśli, stwierdził, że "a propos Złotej Piłki to niefortunne porównanie". - Dziękuję serdecznie - powiedział i odszedł.

Dzisiaj udało nam się dodzwonić do posła Krasulskiego.

- Jak coś takiego powiedziałem? - odpowiedział nam poseł, gdy dzisiaj po godz. 12 zapytaliśmy go o rozmowę z mediami.

- No tak, a jak dziennikarze Pana poprosili to wyjaśnienie, to powiedział pan „a propos Złotej Piłki do niefortunne porównanie”. To wszystko było widać w telewizji - dopytywaliśmy.

- W sprawie pana Mejzy opieram się na faktach, czekam na ustalenia odpowiednich służb, nie mam szczegółowej wiedzy na temat tej sprawy...

- Ale jest Pan we władzach PiS. Będzie się pan czegoś więcej na ten temat dowiadywał?

- Ciekawość to pierwszy stopień do piekła – odpowiedział poseł Krasulski, dodając że jest w Sejmie, gdzie zajmuje się lobbowaniem na rzecz inwestycji w regionie elbląskim.

- Zabiegam o to, by znalazły się fundusze na rozbudowę elewatorów zbożowych w Braniewie i środki na rozwój portu elbląskiego. Z Polskiego Ładu do Elbląga trafi 27 mln złotych na Wyspę Spichrzów, wcześniej udało się znaleźć fundusze na most w Nowakowie – powiedział nam poseł Krasulski. - Jestem w kontakcie z prezydentem Elbląga Wróblewskim i zadeklarowałem swoją pomoc w ubieganiu się przez miasto o fundusze na rozwój portu – dodał. - Upoważniłem też Rafał Traksa do rozmów z prezydentem na ten temat.

Radny Traks zwołał dzisiaj konferencję prasowa, na której mówił m.in. o rozmowach z prezydentem Wróblewskim. Wkrótce zamieścimy sprawozdanie z konferencji. Zapytaliśmy Rafała Traksa o to, co sądzi o wypowiedzi posła Krasulskiego na temat posła Mejzy.

- Pan prezes Krasulski musiałby zabrać głos i rozwinąć, co miał na myśli, mówiąc „złoty człowiek”. Ja odczułem tę sytuację w taki sposób: szedł pan poseł korytarzem, TVN do niego podbiegł, a pan poseł rzucił sobie mimochodem takie słowa... - stwierdził radny Rafał Traks.