Posłanka Falej: lekcja wuefu zamiast religii

Dodatkowa lekcja wychowania fizycznego, psycholog w każdej szkole i darmowy, ciepły posiłek dla każdego ucznia - to tylko niektóre pomysły, jakie z myślą o dzieciach przedstawiła 1 czerwca posłanka Lewicy Monika Falej, podczas konferencji prasowej w Elblągu.

We wtorek (1.06) Lewica złożyła w Sejmie ustawę o dodatkowej lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich. - Ta zmiana nie zwiększy liczby lekcyjnych godzin, zamiast jednej lekcji religii chcielibyśmy wprowadzić zajęcia wychowania fizycznego. Dlaczego? Badania pokazują, że co druga dziewczynka i co trzeci chłopiec w wieku od 5 do 9 lat mają nadwagę. Po pandemii i lockdownie te złe statystki mogą się jeszcze pogorszyć. Nie chcemy wymyślać czegoś nowego, chcemy zastąpić jedną lekcję religii w szkołach jedną lekcją wychowania fizycznego. Nie każdy wie, że koszt religii w elbląskich szkołach (wypłat dla katechetów) to ponad 3,3 mln zł rocznie. Sądzę, że warto część tych pieniędzy przeznaczyć na zdrowie dzieci – mówi Monika Falej.

Lewica chciałaby również dłuższego urlopu tacierzyńskiego - sześć, a nie dwa tygodnie, a tak jest obecnie - oraz zmian w programie nauczania. - Chcielibyśmy, aby był on bardziej związany z edukacją prozdrowotną i klimatyczną. Jest to przecież przyszłość naszych dzieci oraz młodzieży – mówi posłanka Falej.

Jej ugrupowanie chciałoby również, aby każdy rok szkolny rozpoczynał się wyjazdem integracyjnym uczniów oraz nauczycieli. - Podczas pandemii relacje pomiędzy uczniami mocno się popsuły, dzieci powinny uczyć się przebywania ze sobą. Mamy pomysł, by rok szkolny zaczynał się od integracji, może to być krótki wyjazd – mówi posłanka.

Kolejne pomysły przygotowane z myślą o dzieciach, to psycholog w każdej szkole i ciepły posiłek dla każdego ucznia.

- Po pandemii dramatycznie wzrosło zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną, powinna ona być dostępna w każdej szkole. Niestety, nawet ośmioletnie dzieci popełniają samobójstwa, w pierwszym kwartale 2021 roku aż 271 dzieci podjęło próbę samobójczą. Darmowy posiłek w każdej szkole: to powinien być program rządowy. Naszym zdaniem należy go połączyć z edukacją w zakresie zdrowego odżywiania. W kontakcie z Bankiem Żywności opracowuję projekt ustawy, który będzie pokazywał możliwość finansowania tego projektu – zaznacza posłanka Falej.