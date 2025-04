Posprzątajmy razem jar

fot. arch. organizatorów

Elbląg po raz kolejny łączy się w działaniu na rzecz środowiska! Już 22 kwietnia (wtorek) w święto naszej planety. - Zapraszamy was do wspólnego uczczenia Dnia Ziemi poprzez aktywne działanie. Spotkajmy się w dzielnicy Nad Jarem, by razem zadbać o czystość i estetykę naszego zielonego zakątka. Akcja „Czysty Jar" to nie tylko sprzątanie – to również doskonała okazja do poznania się, rozmowy i spędzenia czasu na świeżym powietrzu - zachęcają organizatorzy akcji.

Startujemy o godzinie 17 w OZSK „JAR" przy ul. Tuwima 4. Rozpoczniemy od warsztatu edukacyjnego, podczas którego uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo segregować odpady, dbać o bioróżnorodność i aktywnie chronić środowisko naturalne. Warsztaty poprowadzi Alicja Ciereszko – specjalistka ds. edukacji ekologicznej. Organizatorzy zapewniają worki na śmieci oraz rękawiczki, jednak można także przynieść własne. Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu „Kajkowe Spotkania z Naturą", którego celem jest budowanie ekologicznej świadomości mieszkańców Elbląga poprzez praktyczne działania, edukację i integrację społeczności lokalnej. Zabierz rodzinę, znajomych i dołącz do nas – wspólnie sprawimy, że jar w dzielnicy Nad Jarem stanie się jeszcze piękniejszym miejscem! Organizatorem cyklu „Kajkowe Spotkania z Naturą" jest Urząd Miejski w Elblągu we współpracy ze Stowarzyszeniem Bez Lipy, a partnerem akcji „Czysty Jar" – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nad Jarem".

Informacja UM w Elblągu