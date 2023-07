„Postawmy znaki: uwaga jeże”

- Czy w Elblągu można ustawić znaki: uwaga jeże? Są takie w innych miastach i to z dobrym skutkiem. Te zwierzęta są pod ochroną. Wiosną i latem na ulicy Żyrardowskiej jest mnóstwo rozjechanych przez auta jeży - pisze w mailu do redakcji nasz Czytelnik, pan Kornel. Pytamy o to Urząd Miejski w Elblągu.

Znaki „uwaga jeże” możemy spotkać między innymi w Lublinie, Wrocławiu i Katowicach. - Drogi i towarzysząca im infrastruktura stwarzają w miastach istotną barierę dla migracji zwierząt. Jednocześnie są przyczyną śmierci wielu z nich. Wielu kierowców nie wie, że w danym miejscu przechodzą jeże. Znak postawiony przy drodze jest prośbą do nich o większą uwagę i obserwację trasy jazdy - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Do naszej redakcji napisał pan Kornel, który pyta, czy w Elblągu takie znaki może ustawić Departament Zarządu Dróg. - Kierowcy nie zachowują szczególnej ostrożności wieczorami oraz nocą na ulicy Żyrardowskiej, począwszy od numeru 83 idąc w dół. Wielokrotnie spotykam potrącone i przejechane jeże, które w Polsce są pod ochroną. Kierowcy mimo ograniczenia prędkości w dwóch punktach do 20 km/h jeżdżą tą droga niezwykle szybko, szczególnie nocą. Dobrym rozwiązaniem byłby znak uwaga jeże, który jest stawiany w innych miasta z pozytywnym skutkiem – pisze nasz Czytelnik.

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Elblągu. - Ulica Żyrardowska to droga publiczna, powiatowa, na której obowiązują przepisy ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stosuje się oznakowanie dopuszczone przepisami rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Według tych przepisów zarządca drogi znakuje miejsca (znakiem ostrzegawczym A-18b), gdzie zwierzęta „dzikie” przekraczają jezdnię (na przykład do wodopoju) i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Informacje o takich miejscach przekazują służby leśne, a zatem znak ten odnosi się do terenów niezabudowanych, typowo leśnych – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Łukasz Mierzejewski wyjaśnia także, że w obrębie pasa drogowego wprowadzanie innych oznaczeń niekonwencjonalnych jest traktowane "zgodnie za zgodą i opłatą, jak umieszczanie urządzeń obcych czy reklam".

- Nie oznacza to jednak braku możliwości działań na terenach przyległych do drogi. Obecność jeży jest potwierdzona również w innych obszarach miasta i na innych na ulicach, nie tylko na ul. Żyrardowskiej. Może jest to temat na twórczą inwencję mieszkańców, ale poza drogą publiczną - dodaje urzędnik.