Potrącenie 11-latki na ul. Pionierskiej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło dziś (19 sierpnia) przed godz. 13 na ul. Pionierskiej. Samochód osobowy potrącił tam 11-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Zobacz zdjęcia.

Jak dowiedzieliśmy się od pracujących na miejscu policjantów, mężczyzna kierujący fordem wyjeżdżał z parkingu w ul. Pionierską. Z jego prawej strony w kierunku ul. Płk. Dąbka nadjechała 11-letnia dziewczynka na elektrycznej hulajnodze. Tak doszło do, na szczęście niegroźnego, potrącenia dziewczynki. Jak przyznali policjanci, kierowca forda miał mocno ograniczoną widoczność przez wysoki żywopłot, jednak to on, włączając się do ruchu powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu 11-latce. Dziewczynka na szczęście nie odniosła poważnych obrażeń i trafiła pod ręce opiekuna. Mężczyzna kierujący fordem został ukarany mandatem.