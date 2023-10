Potrącenie 77-latki na ul. Orzeszkowej

Dziś (23 października) na ul. Orzeszkowej doszło do potrącenia starszej kobiety przez samochód osobowy. 77-latka z urazem głowy została zabrana do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godz. 12:30. 77-latka przechodziła przez ulicę Orzeszkową w miejscu do tego niedozwolonym, niedaleko przejścia dla pieszych. Gdy już schodziła z drogi, została potrącona przez osobową toyotę prowadzoną przez 47-letnią kobietę. Sprawczyni była trzeźwa, tłumaczyła pracującym na miejscu policjantom, że oślepiło ją słońce i nie zauważyła kobiety. Poszkodowana z urazem głowy została zabrana do szpitala. Policjanci odebrali sprawczyni prawo jazdy i skierowali wniosek do sądu o ukaranie.