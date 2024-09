Potrącenie na przejściu dla pieszych. 83-latka w szpitalu

fot. Mikołaj Sobczak

W poniedziałek (16 września) ok. godz. 14 doszło do potrącenia na ulicy Robotniczej w Elblągu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Robotniczej, niedaleko targowiska miejskiego. Kierowca jadący osobową dacią w kierunku centrum miasta zatrzymał się w prawidłowy sposób przed pasami, by przepuścić 83-letnią kobietę. W tył jego auta uderzył jednak kierujący fordem 40-latek, który nie zdołał wyhamowac swojego pojazdu. W wyniku uderzenia dacia została pchnięta na pasy i zderzyła się z przechodzącą kobietą. 83-latka została przewieziona do szpitala z ciężkim urazem głowy. Policjanci wskazali kierowcę forda jako winnego potrącenia. Wymiar kary nie jest jeszcze znany. Obaj kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu.

msob