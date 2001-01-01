UWAGA!

----

Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej

 Elbląg, Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej
fot. Anna Dembińska

Dziś (20 sierpnia) na ul. Marymonckiej została potrącona 62-letnia rowerzystka. Poszkodowana z urazem nogi została zabrana do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o wypadku około godz. 20. Na miejsce przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Z ustaleń policji wynika, że 23-letni mężczyzna kierujący osobowym audi, jadąc ul. Marymoncką w kierunku Bażantarni, nie zapanował nad pojazdem, wyrzuciło go aż na tory, a prawym lusterkiem uderzył w rowerzystkę, jadącą w przeciwnym kierunku. Poszkodowana 62-letnia kobieta z urazem nogi została zabrana do szpitala.

Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy sprawcy. Ulica Marymonckiej na czas pracy służb była nieprzejezdna.

red.

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej
Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej
Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej
Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Proponuję robienie prawa jazdy od 10 roku życia. Nie wszyscy, którzy kupią "złom" nadają się na kierowców.
  • Kierowca ma 23 lata. To pewnie dopiero zrobił prawo jazdy i jeszcze nie ma wprawy w prowadzeniu samochodu
  • Nie jestem fanką roweru ale kilka razy ostatnio na nim jeżdziłam, ci kierowcy nie patrzą się na to co jest z boku, w dwóch przypadkach mogłoby mnie spotkać to cą tą panią
  • A miała kartę rowerową skoro poruszała się po drodze publicznej no tak na rowerach jeżdżą jak chcą gdzie chcą przed przejściem dla pieszych nie schodzą z rowerów bo mają niby pierwszeństwo pojawili się bardzo poważni kolaże jadący środkiem jezdni no i potem potrącenia i problemy ja rozumie ruch to zdrowie ale ja kierowca z dużym 30 letnim stażem boję się jeździć po ulicy miasta rowerem wolę polne leśne drogi za miastem
  • Dlaczego dochodzi do wypadków. Bo niektórzy kierowcy rozmawiają przez telefon podczas jazdy i niektórzy piesi przechodzą z telefonami przez jezdnię (nawet nie spojrzą w lewo, prawo i jeszcze raz w lewo)
  • " Z ustaleń policji wynika, że 23-letni mężczyzna kierujący osobowym audi, jadąc ul. Marymoncką w kierunku Bażantarni, nie zapanował nad pojazdem, wyrzuciło go aż na tory, a prawym lusterkiem uderzył w rowerzystkę, " na prostym odcinku ? A co na to mamusia z tatusiem. Dumni z potomka ?
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    9
    0
    Pyskata Iwona .(2025-08-20)
  • Też te ludzie się na czarno poubierają. Wieczorem jak się jedzie samochodem to ich nie widać
  • No i warto ryzykować połamania 😮‍💨
  • To było dokladnie o 19:35,jechalam rowerem z Fromborskiej z centrum handlowego, mialam jechac wlasnie Marymoncką i co i wybralam jechac Waryńskiego. Chyba dobrze wybrałam bo zjeżdżając Warynskiego rowerem widzialam jak policja i karetka przyjechały wlasnie na miejsce wypadku:( straszne, pani jechała sobie z bażantarni pewnie albo z działki:(
  • A zglaszalam policji ze na Marymonckiej jeżdżą jak wariaci, zglaszalam i na mapie zagrożeń tez. I macie, policja nic nie robi, nic. Powiesz ze ktos tam łamie prawo a oni "nieee, a gdzie tam". Parking pod Górą Chrobrego i Chrobrego wieczny tor. wyscogowy. i jest wypadek.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    5
    0
    Kqrkekek(2025-08-20)
  • @Hiko - Osoba pełnoletnia może poruszać się bez karty rowerowej.
Reklama
 