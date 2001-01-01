Potrącenie rowerzystki na Marymonckiej

Dziś (20 sierpnia) na ul. Marymonckiej została potrącona 62-letnia rowerzystka. Poszkodowana z urazem nogi została zabrana do szpitala. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o wypadku około godz. 20. Na miejsce przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Z ustaleń policji wynika, że 23-letni mężczyzna kierujący osobowym audi, jadąc ul. Marymoncką w kierunku Bażantarni, nie zapanował nad pojazdem, wyrzuciło go aż na tory, a prawym lusterkiem uderzył w rowerzystkę, jadącą w przeciwnym kierunku. Poszkodowana 62-letnia kobieta z urazem nogi została zabrana do szpitala.

Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali prawo jazdy sprawcy. Ulica Marymonckiej na czas pracy służb była nieprzejezdna.