Potrącenie rowerzystki na Nowowiejskiej

fot. Anna Dembińska

Dziś (21 marca) na przejeździe rowerowym kierujący na ul. Nowowiejskiej doszło do potrącenia rowerzystki. Na szczęście kobieta nie doznała poważnych obrażeń.

Służby zostały powiadomione o potrąceniu na u. Nowowiejskiej około godz. 9. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 68-letni kierujący osobową Skodą jechał lewym pasem w kierunku ronda. Rowerzystka natomiast wjechała na przejazd od strony wieżowców. Mężczyzna nie zauważył rowerzystki i w nią uderzył. Na szczęście kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń, czekamy jeszcze na opinie medyków. Oboje są trzeźwi, a sprawca zdarzenia zostanie najprawdopodobniej ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami - mówili pracujący na miejscu zdarzenia policjanci.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Prawo jazdy powinni od razu zabrać. Potrącenie na przejściu. Tyle się o tym teraz mówi...
  • A czy to na pewno rower, a nie motorower z silnikiem elektrycznym?
  • Miasteczko emerytów i rencistów
  • Pewnie też kiedyś będziesz emerytem
  • Na tym przejściu było mnóstwo wypadków, niestety dużo śmiertelnych. Powód jest zazwyczaj ten sam: jak kierowcy widzą tam szeroki i prosty odcinek jezdni, to im rozum odbiera i dosłownie ścigają się z pieszymi na przejściu, bo im się nie chce zwolnić lub zatrzymać przed pasami. Nie ma tygodnia, żebym komuś tam nie naubliżał właśnie przez takie zachowanie.
    Zwalniać przed pasami!(2026-03-21)
  • Rower. Motorower jest wtedy kiedy jedzie tylko na prądzie. Ustawa. Komu się podoba komu nie ale mamy ustawę i musimy jej przestrzegać. Osobiście jestem przed zakupem zwykłego roweru, po kontuzji warto zrzucić wałki tłuszczu a i taniej wyjdzie…
  • Niestety - prawo dotyczące pojazdów silnikowych jest przestarzałe i nie odpowiada obecnym realiom. Oczywiście, że - w myśl przepisów - w tym przypadku nie ma dyskusji o winie kierowcy, ale np. skrzyżowanie wcześniej (przy Kalince) - układ ścieżki dla rowerów (i brak widoczności) powodują, że skręt w Nowowiejską jest loterią - nie masz szans zobaczyć kogoś np. na skuterze elektrycznym zwanym hulajnogą.
  • Kolejny Bolciarz pracuje na dobrą opinię kierowców w tym mieście.
  • Bardzo często rowerzyści wjeżdżają z ogromną prędkością na to przejście, w momencie jak już po przerwie samochody ruszają (gdy wszyscy piesi przeszli a rowerzyści już przejechali).
  • tak to prawda rowerzysta wpada na przejście z dużą prędkością że nieraz trudno go zauważyć bo on jest przekonany ze jemu wszystko wolno obojetnie jak jedzie to świete krowy na rowerach jedzie chodnikiem i wpada na przejście jak szalony ze nie ma czasj na reakcję
  • @pieszy - Piesi i rowerzyści to święte krowy. Myślą że im wolno i się należy przejście lub przejechanie rowerem po pasach, często nie zwracają uwagi nie patrzą i jeszcze z telefonem lub słuchawkami. Albo stoją i rozmawiają przy pasach i nie wiadomo czy chcą przejść. Aby tylko łupić kierowców mandatami!!!
