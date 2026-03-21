Potrącenie rowerzystki na Nowowiejskiej

Służby zostały powiadomione o potrąceniu na u. Nowowiejskiej około godz. 9. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 68-letni kierujący osobową Skodą jechał lewym pasem w kierunku ronda. Rowerzystka natomiast wjechała na przejazd od strony wieżowców. Mężczyzna nie zauważył rowerzystki i w nią uderzył. Na szczęście kobieta nie doznała poważniejszych obrażeń, czekamy jeszcze na opinie medyków. Oboje są trzeźwi, a sprawca zdarzenia zostanie najprawdopodobniej ukarany mandatem w wysokości 2500 zł i 15 punktami - mówili pracujący na miejscu zdarzenia policjanci.