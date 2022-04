Powstaje nowy oddział rehabilitacji dla dzieci i dorosłych

W Pasłęku trwa budowa nowego oddziału rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych oraz ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego.

Jak podkreśla Iwona Chełchowska, prezes zarządu Szpitala Powiatowego spółki z o. o. w Pasłęku, znajdą tu pomoc przede wszystkim dorośli pacjenci z chorobami układu mięśniowego i kostnego.

- Będzie to oddział stacjonarny (25 łóżek) dla pacjentów do rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Na oddziale rehabilitacji stacjonarnej znajdą pomoc pacjenci z chorobami układu kostnego i mięśniowego, natomiast dzieci z wszelkimi zaburzeniami wieku rozwojowego. Do tej pory w powiecie elbląskim nie było rehabilitacji stacjonarnej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci na terenie naszego szpitala już działa, ale teraz chcemy stworzyć jak najlepsze warunki udzielania świadczeń i zapewnić wyższy komfort pacjentom – mówi Iwona Chełchowska

Inwestycja jest zrealizowana w ponad 23 procentach z 40 procent zaplanowanych robót zgodnie z harmonogramem.

- Przyczyny opóźnienia prac to min znaczący wzrost cen materiałów budowlanych i oczekiwanie na zamówione materiały budowlane. Koszt inwestycji wyniesie ponad 7,5 mln zł, zakończenie planowane jest w lutym 2023 r - mówi Iwona Chełchowska.

Jakie prace wykonano już dotychczas? To między innymi: rozbiórka budynku parterowego, budowa ścian nośnych i działowych parteru nowego budynku, budowa klatek schodowych ze schodami żelbetowymi oraz żelbetowego szybu windy, ścian nośnych i działowych piętra, wykonanie konstrukcji dachu.

Inwestycję realizuje firma Primbud z Pasłęka.