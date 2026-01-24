UWAGA!

Pożar na Skierniewickiej

 Elbląg, Pożar na Skierniewickiej
fot. Anna Dembińska

Dziś (24 stycznia) służby zostały wezwane do pożaru stropu w jednym z domów przy ul. Skierniewickiej. Szybka akcja strażaków zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o pożarze stropu w budynku mieszkalnym dwurodzinnym jednopiętrowym po godz. 17. Ze wstępnych informacji wynikało, że pali się strop, widoczny jest ogień oraz duże zadymienie. Mieszkańcy opuścili dom przed przybyciem strażaków.

- Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy pożar stropu między parterem a piętrem w budynku typu bliźniak. Najprawdopodobniej doszło do niego podczas rozpalania w kominku - tak przekazała właścicielka budynku. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów gaśniczych w celu ugaszenia pożaru, a następnie przeprowadziliśmy prace rozbiórkowe konstrukcji stropu pomiędzy kondygnacjami - powiedział dowodzący akcją strażak.

Pożar na Skierniewickiej
