Pożar na trzecim piętrze, trzy osoby poszkodowane

Dziś (22 lutego) o godz. 5.30 wybuchł pożar w mieszkaniu w bloku przy ul. Królewieckiej. Dwóch mężczyzn ewakuowano przy pomocy podnośnika z okna mieszkania objętego pożarem. W środku znajdowała się również nieprzytomna kobieta, która z poparzeniami została zabrana przez pogotowie do szpitala. Dzięki szybkiej akcji gaśniczej strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia. Zobacz zdjęcia.

- W godzinach porannych dostaliśmy wezwanie do pożaru mieszkania na trzecim piętrze. W momencie dojazdu dym wydobywał się na zewnątrz, a dwóch mężczyzn stało w oknie. Przystąpiliśmy do działań gaśniczych równolegle z drabiny mechanicznej i klatką schodową. Drzwi do mieszkania były zamknięte, w tym momencie przy użyciu drabiny mechanicznej ewakuowaliśmy te dwie zagrożone osoby z mieszkania oraz rota ratowników udała się do środka w celu przeszukania mieszkania. Tam odnaleziono kolejną osobę, kobieta była nieprzytomna, poparzona. Za chwilę udało się otworzyć drzwi, ewakuowaliśmy ją na zewnątrz i udzieliliśmy jej pomocy. W momencie przekazania poszkodowanej pogotowiu kobieta miała zachowane funkcje życiowe, ale była nieprzytomna. Dwóch mężczyzn przed utratą ciepła zabezpieczyliśmy na sąsiedniej klatce, stworzyliśmy tam punkt medyczny, obaj byli przytomni. Dalsze działania polegały na przelaniu spalonego mieszkania i oddymieniu – mówi strażak dowodzący akcją gaśniczą.

Dzięki szybkiej akcji gaśniczej strażakom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiednie mieszkania. Policjanci prowadzą dochodzenie wyjaśniające przyczynę pożaru.