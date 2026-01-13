Pożar w barze pod mostem

Na miejscu zdarzenia przybyła straż pożarna, policja oraz pogotowie energetyczne. Na szczęście w budynku nikogo nie było.

- Około godz. 10:20 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru w lokalu gastronomicznym w miejscowości Raczki Elbląskie. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG 1 oraz OSP z Krzewska. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar w pełni rozwinięty w pomieszczeniu kuchennym. Działania polegały na podaniu prądów wody w celu ugaszenia pożaru, a następnie trwały prace rozbiórkowe. W części objętej pożarem znajdowały się butle z gazem. Wszystkie zostały wyniesione z pomieszczenia, a następnie schłodzone przy użyciu prądy wody i śniegu. Pożar częściowo przeniósł się do części lokalowej, udało się go na tyle szybko ugasić, aby się nie rozprzestrzenił. Przyczyny pożar wyjaśni policyjne dochodzenie - relacjonował st. kpt. Mateusz Norek, zastępca komendanta miejskiego PSP w Elblągu.