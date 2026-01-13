UWAGA!

----

Pożar w barze pod mostem

 Elbląg, Pożar w barze pod mostem
Fot. Anna Dembińska

Dziś (13 stycznia) doszło do pożaru baru w miejscowości Raczki Elbląskie. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Zobacz zdjęcia.

Na miejscu zdarzenia przybyła straż pożarna, policja oraz pogotowie energetyczne. Na szczęście w budynku nikogo nie było.

- Około godz. 10:20 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru w lokalu gastronomicznym w miejscowości Raczki Elbląskie. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG 1 oraz OSP z Krzewska. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali pożar w pełni rozwinięty w pomieszczeniu kuchennym. Działania polegały na podaniu prądów wody w celu ugaszenia pożaru, a następnie trwały prace rozbiórkowe. W części objętej pożarem znajdowały się butle z gazem. Wszystkie zostały wyniesione z pomieszczenia, a następnie schłodzone przy użyciu prądy wody i śniegu. Pożar częściowo przeniósł się do części lokalowej, udało się go na tyle szybko ugasić, aby się nie rozprzestrzenił. Przyczyny pożar wyjaśni policyjne dochodzenie - relacjonował st. kpt. Mateusz Norek, zastępca komendanta miejskiego PSP w Elblągu.

red.

A moim zdaniem...

A moim zdaniem...
  • A gdyby tak zatytuować ten artykuł "Pali się bar w Raczkach Elbląskich"?
  • Nie opyla się. Clickbait musi sie zgadzać. Kogo obchodzą Raczki?
  • Mam ciekawszy temat ! "Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus..... > ••• Mario Matko Chrystusa  módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. ( Bo skoro matka Syna bożego to nie boska) Ojcze Nasz..... "I nie wódź nas na pokuszenie"  Czy nas wodzi ? " I nie dopuść nas do pokuszenia" jest moim zdaniem adekwatne i logiczne !
  • I nie wódź nas na pokuszenie, nie wystawiaj na s na proby wiary, no bo wiesz zobaczysz cycki i cie poniesie do zdrady
  • Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią ! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył. Tymczasem papierz Wojtyłła padał przed figurą w Fatimie i takie naśladowanie czynią następcy ! To jest cytat z Drugiego Przykazania Dekalogu, zawarty w Księdze Wyjścia 20:4-6 (oraz Powtórzonego Prawa 5:8-10), który zakazuje tworzenia i czczenia idoli, czyli obrazów lub rzeźb przedstawiających Boga (lub coś innego) i służących jako przedmiot kultu, podkreślając, że prawdziwy Bóg jest duchowy i nie daje się zamknąć w żadnej fizycznej formie. Jest to fundament zakazu bałwochwalstwa i wskazanie, że jedyną właściwą formą czci jest uwielbienie jedynego, prawdziwego Boga. "Oznajmił wam swe przymierze, gdy rozkazał wam pełnić Dziesięć Przykazań i napisał je na dwóch tablicach kamiennych”
  • Kiedy zbiórka pieniędzy?
  • Tym którzy uwierzyli w zabobon.... Powiadają że w relacjach damsko- męskich zawsze tak się dzieje, że gdy ona mięknie, on twardnieje.
  • Drogo wyszła ta niepożądana reklama baru.
  • Znawco modlitw i zasad wiary, może lepiej dla Ciebie będzie, jak weźmiesz do ręki słownik ortograficzny.
  • sensacje IXI WIEKU u redaktura gruszkowskiego...
    marika777(2026-01-13)
