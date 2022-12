Pożar w pustostanie na ul. Polnej

W czwartek (22 grudnia) około godz. 22:30 służby zostały powiadomione o pożarze na ul. Polnej 20. W pustostanie nikt nie przebywał, straż pożarna szybko poradziła sobie z pożarem pomieszczenia w piwnicy. Zobacz zdjęcia.

Na miejsce przybyły trzy wozy z JRG 1 oraz policja. - Budynek przy ul. Polnej 20 to pustostan niezamieszkiwany od półtora, dwóch lat - mówił dowodzący na miejscu zdarzenia strażak. - Z relacji świadków wynika, że pomieszkują tu osoby bezdomne. Doszło do pożaru jednego z pomieszczeń piwnicznych, zapaliły się zalegające tam śmieci: drewienka, materac, papiery. Pożar został ugaszony. Przeszukaliśmy pomieszczenia na dolnej i górnej kondygnacji. Zostały one oddymione i przewietrzone. Wewnątrz nie było żadnych osób - dodał strażak.