Poznaj tajemnice Parku Modrzewie z przewodnikiem

Szósty w tym roku spacer, organizowany przez Koło Przewodników i Pilotów Turystycznych im. R. Gierzyńskiego przy PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej XIV edycji „Sobót z przewodnikiem PTTK”, będzie dotyczył ciekawostek oraz tajemnic w Parku Modrzewie.

Elbląg może poszczycić się posiadaniem wspaniałych terenów zielonych. W przestrzeni miejskiej dominuje sześć założeń parkowych. Naszą uwagę skupimy tym razem na Parku Modrzewie. XIX wieczne tereny północno-wschodnie dawnego Elbląga, to głównie obszary zabudowane zakładami przemysłowymi oraz zabudową robotniczą. Wyjątkiem był teren należący do Karla Ziesa, przemysłowca i zarazem zięcia Ferdynanda Schichau’a. Był to ogromny ogród wraz z reprezentacyjną willa pośrodku. Z tego niezwykle urozmaiconego parku- ogrodu do czasów dzisiejszych pozostała dawna roślinność, część alejek spacerowych, skromne pozostałości materialne. O tym wszystkim dowiemy się już, podczas kolejnego sobotniego spaceru.

„Tajemnice Parku Modrzewie” w sobotę 10 sierpnia od godz. 10:00, wyruszamy na spacer, spotykając się przed „domkiem bramnym” w Parku Modrzewie, ul. Mazurska 2. Spacer poprowadzą, zaprzyjaźnieni z nami, pracownicy Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – Hanna Kruk oraz Kamil Zimnicki. Zbiórka przy „domku bramnym”, Park Modrzewie, ul. Mazurska 2.