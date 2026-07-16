Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, kierownik stacji diagnostycznej, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodów osobowych, monter instalacji klimatyzacyjnych, pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator traka taśmowego, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik montażysty mebli na wymiar, pracownik produkcji-pomocnik trakowego, stolarz, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz, cieśla, hydraulik, konserwator budowlany, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik budowlany-murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: administrator osiedla, asystent prokuratora, instruktor ds. kulturalno-oświatowych - animator lokalny, instruktor/instruktorka terapii zajęciowej, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), młodszy asystent, młodszy referent ds. rejestracji i wycofywania pojazdów, neurologopeda/logopeda/terapeuta, organizator społeczności lokalnej, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, psycholog, specjalista/podinspektor ds. urodzeń, specjalista/podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego i analiz;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, asystent/asystentka na uczelni, logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni;

USŁUGOWEJ: konstruktor odzieży, kucharz, pomoc kuchenna, opiekun medyczny, opiekun/ka PCK, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca, sprzedawca na dziale mięsnym;

INNE: monter reklam, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik gospodarczy, strażak-stażysta docelowo starszy ratownik, starszy operator sprzętu;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zielonych, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.