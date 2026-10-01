Praca w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromonter, elektromechanik sprzętu AGD, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, diagnosta-mechanik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, kierownik stacji diagnostycznej, mechanik pojazdów ciężarowych, młodszy monter/monter, operator CNC, operator urządzeń technicznych, spawacz/ monter (TIG 141), wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, pomocnik lakiernika meblowego, magazynier (branża meblowa), montażysta mebli, operator okleiniarki, operator piły panelowej, operator CNC (5 osiowe), pilarz piły panelowej, stolarz-frezer frontów meblowych, stolarz, szlifierz meblowy, szlifierz frontów meblowych, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: cieśla, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik budowlany, pomocnik hydraulika/montera, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, robotnik budowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, pracownik ogólnobudowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: koordynator kontraktów, księgowy/wa, pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno-oświatowych-animator lokalny, referent/podinspektor/inspektor, referent/specjalista ds. płac, specjalista ds. animacji edukacji i animacji kultury, starszy inspektor ds. BHP, technik;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel oligofrenopedagog, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk/ elektronik lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu elektryk lub specjalista w zawodzie, nauczyciel praktycznej nauki zawodu stolarz lub specjalista w zawodzie;

USŁUGOWEJ: administrator/opiekun obiektu, doradca ds. nieruchomości, fryzjer/fryzjerka, konstruktor odzieży, opiekun/ka PCK, kucharz, pomoc kuchenna, sprzedawca w kwiaciarni,

INNE:, kierowca samochodu ciężarowego, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, obsługa sprzątająca, operator traka taśmowego, porządkowy ślizgawki, pracownik ds. utrzymania porządku, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, pracownik gospodarczy, rolbista-operator maszyny do konserwacji tafli lodowej;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): asystent kas samoobsługowych, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, operator wtryskarki, pracownik gospodarczy-sprzątanie pomieszczeń biurowych, konsultant infolinii ds. sprzedaży, pracownik fizyczny z uprawnieniami na wózki widłowe UDT;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg. Zapraszamy również do śledzenia kampanii informacyjnej EURES pod hasłem: „Europejskie Dni Pracy – 15 lat łączenia talentów i pracodawców w Europie” #EuropeanJobDays na stronie internetowej https://europeanjobdays.eu/pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU INFORMUJE:

JUŻ WKRÓTCE ODBĘDĄ SIĘ ELBLĄSKIE TARGI PRACY

7.10.2026 r. w godzinach od 10:00 do 13:00

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA W ELBLĄGU

AL. GRUNWALDZKA 135

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