Prace na ulicy Ogrodowej

Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu informuje, że od czwartku (26 czerwca) planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac związanych z odnową nawierzchni jezdni ul. Ogrodowej (odcinek między ul. Mickiewicza a ul. Żeromskiego). Roboty wiązać się mogą z utrudnieniami i czasowym ograniczeniem przejazdu.

Prosimy kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, a także stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. W przypadku konieczności dojazdu do nieruchomości wzdłuż przedmiotowego odcinka, prosimy o kontakt mieszkańców z pracownikami Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, którzy na miejscu kierują ruchem i pomogą w dojeździe do nieruchomości.