Prace wodociągowe. W Elblągu i kilkunastu miejscowościach mogą wystąpić braki

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od dn. 09.02.2026r. do 13.02.2026r. w godzinach 23.00-05.00 mogą wystąpić spadki ciśnienia wody oraz całkowite braki dostawy wody. Dotyczy to odbiorców w miejscowościach:

1/ Adamowo,

2/ Adamowo-Osiedle,

3/ Bielnik Drugi,

4/ Batorowo,

5/ Cieplice,

6/ Helenowo,

7/ Janowo,

8/ część Kazimierzowo,

9/ Kępa Rybacka,

10/ Kępiny Wielkie,

11/ część Nowakowo,

12/ Nowe Batorowo,

13/ Nowotki,

14/ Władysławowo,

15/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50.

Przewidywany czas pracy w godz. 23.00 - 5.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu). Ponadto informujemy, że w dniach od 05.02.2026r. do 08.02.2026r. CWŻ Sp. z .o.o. dokona chlorowania wody, co może wpłynąć na czasową zmianę smaku i zapachu wody.

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić tymczasowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.

Komunikat CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim znajduje się na stronie:

https://cwz.pomorskie.pl/plukanie-sieci-wodociagowej-wody-na-calym-obszarze-dzialania-cwz-sp-z-o-o-polaczone-z-chlorowaniem-gminy-elblag-gronowo-elblaskie-lichnowy-malbork-nowy-dwor-gdanski-nowy-staw-ostaszewo-star/

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.