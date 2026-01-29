Prace wodociągowe. W Elblągu i kilkunastu miejscowościach mogą wystąpić braki
EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi przez Centralny Wodociąg Żuławski na sieci wodociągowej w godzinach nocnych od dn. 09.02.2026r. do 13.02.2026r. w godzinach 23.00-05.00 mogą wystąpić spadki ciśnienia wody oraz całkowite braki dostawy wody. Dotyczy to odbiorców w miejscowościach:
1/ Adamowo,
2/ Adamowo-Osiedle,
3/ Bielnik Drugi,
4/ Batorowo,
5/ Cieplice,
6/ Helenowo,
7/ Janowo,
8/ część Kazimierzowo,
9/ Kępa Rybacka,
10/ Kępiny Wielkie,
11/ część Nowakowo,
12/ Nowe Batorowo,
13/ Nowotki,
14/ Władysławowo,
15/ Elbląg ul.Nizinna 23, 46, 48, 48a,50.
Przewidywany czas pracy w godz. 23.00 - 5.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu). Ponadto informujemy, że w dniach od 05.02.2026r. do 08.02.2026r. CWŻ Sp. z .o.o. dokona chlorowania wody, co może wpłynąć na czasową zmianę smaku i zapachu wody.
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić tymczasowe pogorszenie parametrów wody. W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.
Komunikat CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim znajduje się na stronie:
https://cwz.pomorskie.pl/plukanie-sieci-wodociagowej-wody-na-calym-obszarze-dzialania-cwz-sp-z-o-o-polaczone-z-chlorowaniem-gminy-elblag-gronowo-elblaskie-lichnowy-malbork-nowy-dwor-gdanski-nowy-staw-ostaszewo-star/
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.