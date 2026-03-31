Prawie 7,8 mln złotych na nowe sieci sanitarne

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przystępuje do rozpoczęcia realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków dla obszaru Terkawka w Elblągu”. Wykonawcą inwestycji jest firma Hydro-Partner Spółka z o.o. Wartość zadania wynosi 7 767 000,00 zł netto.

Realizacja przedsięwzięcia nie jest powiązana z budową połączenia drogowego z ulicą Wschodnią. Głównym celem inwestycji jest dalszy rozwój infrastruktury sanitarnej na terenie Elbląga oraz poprawa warunków środowiskowych i jakości życia mieszkańców obszaru Terkawka. Realizacja zadania da również możliwość podłączenia się do sieci sanitarnej budynków z ul. Łęczyckiej oraz Wschodniej. Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie do 30 listopada br.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta