Prezydent Elbląga apeluje do prezydenta Dudy o weto ustawy Lex TVN

W związku z przyjęciem przez Sejm ustawy „LEX TVN” Witold Wróblewski, prezydent Elbląga wyraził swój sprzeciw wobec łamania prawa i ograniczania wolności mediów i słowa w Polsce. Do prezydenta RP Andrzeja Dudy skierował w tej sprawie apel o zawetowanie ustawy.

W związku z przyjęciem przez posłów PiS ustawy "Lex TVN" pragnę wyrazić swój sprzeciw wobec łamania prawa i ograniczania wolności mediów i słowa w Polsce. Samorządy, które powstały 31 lat temu oraz wolne, niezależne media to największe sukcesy polskiej demokracji. Demokracji, o którą tak wiele lat wspólnie, jako Polacy walczyliśmy. Dziś zarówno samorządność, jak i wolność w wyrażaniu poglądów chce się zniszczyć i ograniczyć w pogoni za interesem jednej partii. Nie ma na to naszej zgody. Działania takie utrudniają obywatelom dostęp do rzetelnej informacji, a w konsekwencji uniemożliwiają rzeczywistą kontrolę działalności rządzących sprawowaną w imieniu obywateli przez media. Dlatego przyłączam się do apelu, wielu środowisk w naszym kraju, kierowanego do Prezydenta RP, o zawetowanie ustawy, która jest szkodliwa dla Polskiego Państwa i jego obywateli

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga