Prezydent Elbląga: ktoś grozi mi śmiercią w mailu

Witold Wróblewski, prezydent Elbląga otrzymał mail z brutalnymi groźbami karalnymi. - Sprawę traktujemy bardzo poważnie. Została ona zgłoszona na policję oraz do prokuratury – mówi Joanna Urbaniak, jego rzeczniczka.

Mail z groźbami wobec Witolda Wróblewskiego wpłynął na skrzynkę Urzędu Miejskiego w Elblągu 11 sierpnia. Poinformował on o tym na swoim profilu na Facebooku.

"Nie ma zgody na wyrazy nienawiści i groźby karalne. W ostatnich dniach samorządowcy z całej Polski doświadczają okrutnych ataków na swoje osoby. Niestety dotknęło to również mnie. Nieznany autor w mailu grozi mi śmiercią, poprzez ugodzenie nożem w serce. Sprawa zgłoszona wczoraj na policję. Dziś również zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury. Nie damy się zastraszyć i nadal będziemy robić wszystko w kierunku dalszego rozwoju naszych kochanych miast" – czytamy we wpisie prezydenta Witolda Wróblewskiego.

Joanna Urbaniak, rzeczniczka prezydenta podkreśla, że sprawa gróźb jest traktowana bardzo poważnie. Zajmuje się nią już policja. - W tej sprawie prowadzone są czynności z artykułu 190 kodeksu karnego, czyli za groźby karalne – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Podobne groźby w ostatnim czasie otrzymali włodarze innych miast: Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Wszyscy złożyli zawiadomienie do prokuratury lub na policję. Przypomnijmy, że po ataku nożownika na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (13 stycznia 2019 r.) niektórzy prezydenci miast otrzymali ochronę podczas imprez miejskich i wystąpień publicznych, m.in. Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.