Prezydent RP odznaczył pośmiertnie Zdzisława Dubiellę. Dzisiaj odbył się pogrzeb

Dzisiaj (30 października) na cmentarzu Agrykola odbyło się ostatnie pożegnanie prof. Zdzisława Dubielli, założyciela i wieloletniego rektora Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, byłego parlamentarzysty, a także radnego Rady Miejskiej w Elblągu. Zdzisław Dubiella został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP. Zobacz zdjęcia.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także licznie obecni przedstawiciele społeczności akademickiej i wojska. Po mszy w Katedrze św. Mikołaja odbył się pogrzeb na cmentarzu Agrykola.

- Jako poseł na Sejm RP I kadencji z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum oraz członek rad miejskich Koszalina i Elbląga Profesor Zdzisław Dubiella dał przykład właściwie pojmowanej troski o dobro wspólne. Swoją służbę publiczną pełnił w zgodzie z fundamentalnymi wartościami etycznymi i patriotycznymi, a jednocześnie ze świadomością szans, zagrożeń i stale zmieniających się potrzeb rodaków – zarówno w skali kraju, jak i w wymiarze lokalnym. W uznaniu dokonań Zmarłego postanowiłem przyznać Mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – bo właśnie dla odrodzenia, wszechstronnego rozwoju i wywyższenia naszej Ojczyzny poświęcił wiele lat wytężonej pracy. Cześć Jego pamięci! - napisał w liście na uroczystości pogrzebowe Karol Nawrocki, prezydent RP. List odczytała w katedrze św. Mikołaja doradca prezydenta Beata Kempa.

Prof. Zdzisław Dubiella urodził się w 1938 roku. W 1960 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskał następnie stopień naukowy doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim. Od 1960 do 1970 pracował jako nauczyciel w szkołach średnich. W latach 1970–1981 i 1989–1996 był asystentem i adiunktem w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie (przemianowanej na Politechnikę Koszalińską). Od 1995 do 2000 pełnił funkcję rektora Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, później zajmował to stanowisko w Elbląskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Od 2001 był prorektorem Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, następnie został wybrany na rektora tej uczelni.

W latach 1991–1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Od 1994 do 1998 zasiadał w radzie miasta Koszalina, następnie w Radzie Miejskiej w Elblągu. W 2013 ponownie wybrany do rady Elbląga z listy Prawa i Sprawiedliwości, utrzymał mandat również w 2014 r., jednak zrezygnował z niego w trakcie kadencji.

W 2017 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. W 2021 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP Karol Nawrocki przyznał mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.