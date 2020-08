Prezydenta nie będzie w ratuszu prawie do końca sierpnia

Witold Wróblewski po wypadku na motocyklu ma zwolnienie lekarskie do 28 sierpnia, przechodzi rekonwalescencję w domu. Obecnie urzędem kieruje Michał Missan, drugi z wiceprezydentów jest na urlopie.

Przypomnijmy, że Witold Wróblewski przewrócił się na motorze podczas weekendowej jazdy, nazajutrz miał wrócić do ratusza z trzytygodniowego urlopu. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ma złamany obojczyk i jest poobijany.

- Rozmawiałem dzisiaj z panem prezydentem. Jest już w domu. Rekonwalescencja trwa, wiadomo, że zarówno złamania jak i stłuczenia mają swój czas gojenia. Jest pod dobrą opieką i kontrolą lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Elblągu. Jest w dobrym nastroju, musi po prostu wyzdrowieć – powiedział odpytywany dzisiaj przez dziennikarzy wiceprezydent Michał Missan, który obecnie kieruje urzędem.

Prezydent ma zwolnienie lekarskie do 28 sierpnia. - Z pewnością pan prezydent się zastosuje do zaleceń lekarzy – przyznał Michał Missan, dodając że kluczowe decyzje konsultuje z Witoldem Wróblewskim. - To jest naturalne, stan zdrowia pana prezydenta pozwala mu na konsultacje zdalne i one się zdarzają. Bieżące rzeczy trzeci tydzień staram się ogarniać sam. Od poniedziałku z urlopu wraca pan prezydent Nowak i ja wówczas idę na urlop – dodał wiceprezydent.