Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od miasta, odbiór elektroodpadów z gospodarstw domowych realizowany w ramach projektu „Elektryczne śmieci” zostaje zawieszony na czas nieokreślony.

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą wyniknąć z tego utrudnienia. Wciąż istnieje możliwość oddania elektroodpadów o maksymalnych wymiarach 40x50x20 cm do czerwonych pojemników znajdujących się na terenie miasta. Większe elektroodpady można natomiast oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Listę lokalizacji czerwonych pojemników można znaleźć na stronie internetowej: www.elektrycznesmieci.pl/mapa-pojemnikow.

PSZOK prowadzony jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu i świadczy usługi w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:00 – 18:00, w soboty w godzinach: 6:00 – 14:00.