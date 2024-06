 Projekt EmoSeniors, czyli jak wspierać seniorów

Starzejąca się populacja to nie tylko globalny trend demograficzny, ale także wyzwanie społeczne, z którego coraz bardziej zdają sobie sprawę kraje europejskie, w tym Polska. Dodatkowo pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwypukliła potrzebę wsparcia dla seniorów.

W odpowiedzi na te wyzwania Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, we współpracy z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii, Bułgarii, Estonii, Grecji i Włoch zrealizowało projekt „Emotional Support and Management for Seniors” dedykowany seniorom i ich opiekunom. Jego celem było opracowanie rozwiązań i narzędzi, również multimedialnych, aktywizujących seniorów i wspomagających ich opiekunów w komunikacji z seniorami oraz poprawa indywidualnego postrzegania procesu starzenia się i sposobu, w jaki osoby starsze mogą przystosować się do zmieniających się okoliczności.

- Od samego początku projektu dostrzegaliśmy potrzebę kompleksowego podejścia do problemów seniorów, szczególnie w kontekście pandemii – powiedział po zakończeniu projektu Antoni Czyżyk, dyrektor CSE „Światowid” w Elblągu - Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi udało nam się opracować innowacyjne rozwiązania, które mogą realnie wpłynąć na jakość życia naszych seniorów. Wiemy, że dobrostan psychiczny może być t czynnikiem chroniącym zdrowie, zmniejszającym ryzyko przewlekłych chorób fizycznych i sprzyjającym długowieczności.

Dzięki wypracowanym rozwiązaniom seniorzy będą dużo łatwiej potrafili regulować swoje stany emocjonalne, aby poprawić swój dobrostan psychiczny i fizyczny.

W ramach projektu powstały cztery różne „narzędzia” pozwalające doskonalić swoje umiejętności emocjonalne. Dwa z nich są skierowane bezpośrednio do opiekunów osób starszych (głównych beneficjentów projektu) – są to: narzędzie do samooceny umiejętności emocjonalnych (self-evaluation tool) oraz program szkoleniowy (wydany w formie podręcznika) który ma zwiększyć ich teoretyczne i praktyczne kompetencje do radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi w codziennej pracy z osobami starszymi. Oprócz tego powstały: gra planszowa Emo-island (Wyspa emocji) oraz wersja mobilna gry planszowej. Wszystkie powstałe narzędzia oraz gra są bezpłatne.

Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor CSE „Światowid” w Elblągu, podkreślała: - Dzięki międzynarodowemu partnerstwu udało się nam zintegrować najlepsze praktyki z różnych krajów, co pozwoliło nam stworzyć kompleksowy system wspierający opiekunów seniorów jak i samych seniorów. Teraz skupiamy się na promocji naszych rozwiązań i ich rozpowszechnieniu w krajach partnerskich, wśród instytucji pracujących z i na rzecz seniorów.

Projekt EmoSeniors nie tylko udowodnił swoją potrzebność, ale także pokazał, jak istotną rolę odgrywa dobrostan psychiczny zarówno wśród seniorów jak i ich opiekunów. Dzięki zaangażowaniu i współpracy międzynarodowej „Światowid” w Elblągu otworzył nowe możliwości dla osób starszych, umacniając ich poczucie wspólnoty i wsparcia. Jego rezultaty nie tylko inspirują, ale i zobowiązują do dalszych działań na rzecz seniorów w Polsce i za granicą.

* Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

---komunikat płatny---