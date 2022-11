Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Dziewiętnaście Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odebrało dziś (21 listopada) promesy z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki oraz warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP Tomasza Komoszyńskiego. Zobacz zdjęcia.

Uroczystości wręczenia promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych odbyła się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele dziewiętnastu MDP przy OSP w Braniewie, Dobrym, Fiszewie, Fromborku, Godkowie, Gronowie Elbląskim, Jelonkach, Łęczu, Milejewie, Młynarach, Ogrodnikach, Pomorskiej Wsi, Rzecznej, Stegnach, Tolkmicku, Zastawnie, Zielonce Pasłęckiej, Zwierznie oraz Żurawcu. Promesy zostały wręczone przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwkę. Każda opiewa na kilka tysięcy złotych. W sumie w województwie warmińsko-mazurskim na ten cel zostanie przeznaczonych ok. 700 tys. zł.

- Jestem przekonany, że te promesy zostaną dobrze wykorzystane. Chciałbym się zwrócić do młodych strażaków, którzy w dalszej drodze swojego życia pewnie będą chcieli się związać ze strażą pożarną. To jest naprawdę świetny wybór, ponieważ uczycie się od strażaków i społeczności strażackiej czym jest odpowiedzialność, czym jest dobroć, czym jest troska o drugiego człowieka. To jest niezmiernie ważne. Opiekunom chciałbym się nisko ukłonić, bo praca którą państwo wykonujecie, to jest pewnego rodzaju misja. Liczę na to, że nadal będziecie mieli tyle determinacji i tyle siły, by tą misję wykonywać i działać na rzecz dobra małych ojczyzn, społeczności lokalnych. My jako przedstawiciele rządu będziemy w tym pomagali, bo zależy nam na tym żeby Ochotnicze Straże Pożarne i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze się rozwijały - powiedział Andrzej Śliwka.

- Cieszę się, że zarówno w powiecie braniewskim jak i elbląskim tych młodzieżowych drużyn jest sporo. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, bo mamy w naszym województwie dużo ponad 500 jednostek OSP, a promes wręczymy tylko 183. To świadczy o tym, że mamy tylko 183 MDP, więc duża praca jeszcze przed nami. Trzeba zachęcać druhów z innych jednostek, by tworzyli takie drużyny. Potencjał mamy duży. Gratuluję młodzieży, która się angażuje. Mam nadzieję, że wytrwacie w drużynach aż do drużyny seniorskiej, a później wielu z was będzie kandydatami do PSP i na to bardzo liczymy - dodał Tomasz Komoszyński.