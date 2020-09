Przebudowa skrzyżowania ulic Pionierskiej i Robotniczej

Jak informuje Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w środę (2.09) przekazany został teren budowy pod przebudowę skrzyżowania ulic Robotniczej i Pionierskiej. Związana jest ona z potrzebą dostosowania układu drogowego i skomunikowania z nim planowanego obiektu handlowego na rogu tych ulic.

Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę wlotów skrzyżowania na jezdni ul. Robotniczej, polegającą na poszerzeniu odcinka jezdni po stronie południowej i wydzieleniu dodatkowych pasów dla relacji skrętnych na skrzyżowaniu oraz do obiektu handlowego, przebudowę odcinka chodnika ul. Robotniczej na wysokości obiektu handlowego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Robotniczej z ul. Pionierską oraz przebudowę infrastruktury podziemnej, będącej w kolizji z przebudowanym układem drogowym.

- Na czas robót obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. W pierwszym etapie robót związanych z przebudową sieci podziemnych i budową kabli zasilających sygnalizację świetlną obowiązywać będzie m.in. lokalne zawężenie pasów ruchu w obrębie tego skrzyżowania. Wyłączony z ruchu zostanie chodnik po południowej stronie ul. Pionierskiej oraz część chodnika ul. Robotniczej po stronie wschodniej, na odcinku od zjazdu do przedszkola do ul. Pionierskiej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania - informuje Departament Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Prace związane z przebudową skrzyżowania i budową sygnalizacji świetlnej wykonywane będą na podstawie umowy drogowej pomiędzy miastem Elbląg a inwestorem obiektu handlowego i w całości będą finansowane przez inwestora realizującego ten obiekt.

