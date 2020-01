Przed feriami 2020 – policyjne spotkania z uczniami

Policjanci z Wydziału Prewencji Kryminalnej asp. szt. Dariusz Komosiński i asp. Katarzyna Stankiewicz przeprowadzili spotkanie z uczniami klasy 7 w Szkole Podstawowej nr 18 w Elblągu. Jego tematem były konsekwencje prawne Cyberprzemocy i Mowy Nienawiści. Ponadto aspiranci informowali młodzież o odpowiedzialności prawnej za inne czyny.

To policyjne działania w ramach spotkań przed rozpoczynającymi się feriami 2020. Policjanci spotkali się przez miniony tydzień łącznie z blisko tysiącem uczniów. Mówiono o bezpiecznych formach spędzania wypoczynku. W działania te zaangażowani byli również policjanci dzielnicowi. Z uczniami omawiano także bezpieczeństwo np. na stoku. W naszym rejonie co prawda nie ma śniegu, ale ferie to czas wyjazdów, również poza granice kraju. Warto więc wiedzieć jak zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Przypominamy w Polsce obowiązek jazdy w kasku na nartach dotyczy dzieci do ukończenia 16 roku życia. Odpowiedzialność za brak kasku ponoszą rodzice lub opiekunowie, pod których opieką dziecko pozostaje podczas szusowania.