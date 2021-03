Przede wszystkim nie wybrzydza (Opowieści z lasu, odc. 261)

Dzisiejszą bohaterkę Opowieści z lasu, kaczkę krzyżówkę, możemy spotkać w zasadzie na całym świecie. - Oczywiście naturalny zasięg występowania ogranicza się do półkuli północnej, jednak za sprawą ludzkiej działalności kaczkę krzyżówkę można także obserwować w Australii czy Nowej Zelandii – podaje ekologia.pl.

Bardzo łatwo odróżnimy samca od samicy w okresach godowym i lęgowym, bo samiec jest bardziej kontrastowo upierzony, o czym również czytamy na ekologia.pl. W locie u obu płci dostrzec można jednak "charakterystyczne białoobrzeżone niebieskie lusterko", które wraz z głową połyskuje w świetle słońca.

Kaczki krzyżówki ważą od 700 do 1600 gramów, przy czym samce są znacznie większe od samic. Długość ciała ptaków waha się między 50 a 65 cm.

Te ptaki nie są wybredne jeśli chodzi o menu. - Prof. Jan Sokołowski w „Atlasie Ptaków Polski” pisał, że kaczki te potrafią zjeść nawet mysz jeśli tylko uda się im ją złapać – przytacza ekologia.pl. Kaczki krzyżówki żywią się też m. in. resztkami roślin.

W okresie godowym między kaczorami często dochodzi do bójek o samice. Jeśli przegrają walkę, szukają partnerek nawet poza swoim gatunkiem. "Stwierdzono bowiem, że kaczka krzyżówka może dawać mieszańce międzygatunkowe z innymi dwudziestoma gatunkami" – czytamy na ekologia.pl.

Ptaki właśnie teraz, w marcu, zakładają gniazda, a mogą to robić niemal wszędzie. Jaja są wysiadywane przez 28 dni, samica składa ich 8-12.

- Młode zaraz po wykluciu umieją pływać, jednak pełną lotność osiągają po 8 tygodniach, a dojrzałość płciową już w pierwszym roku – podaje ekologia.pl.

Ciekawostka: wśród kaczek spotkać można... sołtysa. Tak nazywa się nietypowa kaczka, która powstaje zwykle pod wpływem krzyżowania się dzikiej formy z kaczką domową. Jak wygląda sołtys? - Można spotkać osobniki kremowe, wypłowiałe, brązowawe, czarne, granatowe a nawet całe białe, najbardziej przypominające kaczki domowe – czytamy na ekologia.pl.

- W Polsce populacja dzikiej kaczki wynosi w zależności od zimy, od 200 do 500 tys. osobników – czytamy na stronie Lasów Państwowych.

Leśnicy przestrzegają, by nie dokarmiać kaczek chlebem. - Połykany namoknięty, zimny chleb, zawierający dużo węglowodanów może doprowadzić do choroby zwanej anielskim skrzydłem. Ptaki chorujące na tę przypadłość mogą mieć trudności nawet z lataniem – tłumaczą.

- Kaczki krzyżówki to długodystansowcy, pokonują odległości nawet do 500 km - wskazuje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Leśnik podkreśla, że nie fruwają jednak wysoko. - Lecą za to z prędkością do 90 km na godzinę.

Interesujące w przypadku kaczek krzyżówek jest to, że mogą spać nawet na lodzie: ich gorąca krew płynie tętnicami do serca, a zimna wraca żyłami, dzięki czemu nie przymarzną. Gdy śpią, mogą mieć jedno oko otwarte. W tym czasie pracuje jedna półkula mózgu, druga odpoczywa, a kaczka może w porę dostrzec zbliżającego się drapieżnika.

Podsumowując: kaczka krzyżówka nie jest wybredna pod względem pokarmu, wyboru partnera, miejsca zamieszkania, a jak trzeba, to pośpi nawet na lodzie. Choć pospolita pod względem liczebności, pozostaje z pewnością fascynującym ptakiem.