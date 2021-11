Przedszkole w styczniu, parkingi wcześniej

Parkingi przy przedszkolu przebuduje miejska spółka (fot. Anna Dembińska)

Wykonawca przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego zwrócił się do miasta z wnioskiem o przedłużenie realizacji prac do 28 grudnia. - Aneks nie został jeszcze podpisany – informuje rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Wiadomo za to, że przebudowę parkingów przy przedszkolu wykona miejska spółka.

Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego miała się zakończyć w listopadzie. Już wiadomo, że ten termin nie zostanie dotrzymany. - Wykonawca, Ekoinbud, wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu realizacji prac do 28 grudnia br. Aneks nie został jeszcze podpisany. Koszt prac realizowanych przez Ekoinbud (nie całego przedsięwzięcia) to aktualnie ponad 10,6 mln zł. Prowadzimy również przetargi na wyposażenie żłobka i przedszkola. Dostawy wyposażenia realizowane będą w grudniu. Uruchomienie obiektu – tak jak zakładaliśmy, planowane jest w styczniu 2022 roku – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. Obecne w nowo budowanym przedszkolu trwają prace związane z montażem instalacji, wykończeniem powierzchni ścian i podłóg. - Trwa także wyposażanie kuchni. Na zewnątrz natomiast trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, budową ogrodzenia, uporządkowaniem i nasadzeniem zieleni oraz przygotowaniem pod montaż placów zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci w wieku żłobkowym – dodaje Joanna Urbaniak. Równolegle do prac wykończeniowych prowadzonych przez konsorcjum firm, którego liderem jest Ekoinbud z Gdańska, przebudowę parkingów w obrębie nowego przedszkola, żłobka i SP 14 rozpocznie Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jak informują władze miasta, umowa w trybie bezprzetargowym zostanie podpisana pod koniec listopada, a wykonawca będzie miał cztery tygodnie na jej realizację. Koszt przebudowy parkingów to prawie 290 tys. złotych.

RG