Przekop Mierzei Wiślanej. Pierwszego dnia z nowej przeprawy skorzystało 95 jednostek

- 95 jednostek, głównie jachty, przeprawiło się przez śluzę portu Nowy Świat na Mierzei Wiślanej pierwszego dnia po jej oficjalnym otwarciu. Statki podpływały też do portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej i portu od Zalewu Wiślanego bez zamiaru przeprawy - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kanał łączący Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym został otwarty w sobotę 17 września, ale dopiero dzień później można było z niego korzystać. W niedzielę 18 września odbyły się cztery śluzowania o godz. 8.30, 10.30, 13.30, a z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską o g. 11.00 i 16.00. - Nową drogą wodną przepłynęło 95 jednostek, głównie były to jachty. Cztery jednostki odwiedziły port od strony Zalewu Wiślanego bez zamiaru śluzowania - informuje Magdalena Kierzkowska.

Przypomnijmy. Śluzowanie jest bezpłatne i odbywa się według następującego harmonogramu:

z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany: I. 08:30 - 10:30; III. 13:30 - 15:30

z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską: II. 11:00 - 13:00; IV. 16:00 - 18:00

Co istotne, każdy, kto przepływa kanał, musi wcześniej uzyskać zgodę kapitanatu (poza holownikami i statkami pilotującymi inne jednostki), a zamiar przepłynięcia należy zgłosić dwie godziny przed otwarciem śluz. Jednostki przekraczające długość 60 m i zanurzenie 3,5 m będą zobligowane do korzystania z pilotażu. Wejście statków do portu osłonowego przy kanale jest zabronione, chyba że zgodę wydał kapitanat portu. Przez kanał obowiązuje ruch jednokierunkowy.

Z przepisami obowiązującymi podczas śluzowania powinni zapoznać się także kajakarze.

- Przejście przez śluzę łodzi sportowych i jednostek napędzanych siłą mięśni może odbywać się tylko, jak czytamy w przepisach, "na specjalnych warunkach jedynie w porze dziennej". Przepłynięcie będzie musiało być wcześniej zgłoszone kapitanatowi portu, który wyda zgodę - czytamy w zarządzeniu dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Z przepisami śluzowania można zapoznać się na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni.