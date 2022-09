Przekopowy wernisaż

Przy Moście Wysokim otwarto w piątek (9 września) wystawę pt. „Przekop Mierzei Wiślanej - historyczna konieczność”. Ekspozycja pokazuje kolejne etapy budowy kanału, nawiązuje także do historii jego koncepcji. Autorem wystawy jest Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Zobacz zdjęcia.

Przypomnijmy, że oficjalne otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną zaplanowano na sobotę, 17 września. - Jest to data symboliczna, tego dnia 83 lata temu Rosja napadła na walczącą w osamotnieniu Polskę. Jednak już za kilka dni zostaną przerwane kolejne pęta wiążącej nas zależności niegdyś od Sowietów, dziś od Rosji Putina. Osiem dni wcześniej w Elblągu Instytut Pamięci Narodowej dokonuje otwarcia wystawy pod tytułem „Przekop Mierzei Wiślanej - historyczna konieczność, tłumaczy ona znaczenie inwestycji, niemożność rozwoju tej części Polski w warunkach braku pełnej suwerenności. Wyjaśnia ona konieczność powrotu do dawnych tradycji morskich, czasów I Rzeczypospolitej – mówił dr Paweł Warot, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsk.

Jak zaznaczył dr Karol Nawrocki, prezes IPN, wystawa opowiada o tym, iż „przekop Mierzei Wiślanej ma swoją długą tradycję, sięgającą do końca XVI wieku.” - Decyzja o przekopie mierzei Wiślanej jest decyzją kierującą nas w stronę bezpieczeństwa i dobrobytu. Ma ona dwa wymiary, również gospodarczy, bo ta inwestycja daje miastu Elbląg zwiększenie swojej przeładowności z 90 ton rocznie do 3,5 mln ton. Wystawa opowiada o tym, iż przekop Mierzei Wiślanej, swobodny dostęp Elbląga do basenu Morza Bałtyckiego ma swoją długą tradycję, sięgającą do końca XVI wieku – mówił dr Karol Nawrocki.

Głos podczas wernisażu zabrał także poseł Leonard Krasulski (PiS), którego zapowiedziano, jako jedną z najbardziej zasłużonych dla idei przekopu przez Mierzeję Wiślaną osób, oprócz śp. posła Jerzego Wilka.

- Cała sprawa z udrożnieniem Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską, to jest sprawa tocząca się 30 lat, to 30 lat oczekiwania na realizację marzenia. One w tej chwili się spełniają, dzięki uporowi, determinacji ówczesnych rządów. To była decyzja historyczna. Port elbląski - portem morskim, jest tutaj wyzwanie bardzo ciężkie, mam nadzieję, że te przeładunkowe możliwości będą większe. Nadzieja jest nie tylko matką głupich ale także mądrością planowania – mówił poseł Leonard Krasulski.

W wernisażu wystawy uczestniczył również senator Jerzy Wcisła (KO), władze powiatu elbląskiego, przedstawiciele władz województwa warmińsko - mazurskiego oraz służb mundurowych.