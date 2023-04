Przełom w sprawie portu z Orlenem w tle

Do kogo powinien należeć port w Elblągu? Kto pogłębi sporny, 900-metrowy odcinek drogi wodnej? Konflikt w tej sprawie trwa od wielu miesięcy, ostatecznie jednak strona rządowa z wiceministrem Śliwką na czele oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski doszli do porozumienia w tej sprawie, a stało się to dzięki... koncernowi Orlen.

- 100 milionów leży na stole – powtarzał niczym mantrę wiceminister Śliwka, dążący do przejęcia elbląskiego portu przez rząd.

- W liście intencyjnym jest podana kwota do 100 mln zł, to może być też każda inna kwota – wskazywał w odpowiedzi prezydent Elbląga. Nietrudno zgadnąć, że gdyby władza centralna port przejęła, to i sporny odcinek drogi wodnej zostałby pogłębiony. Między stronami od miesięcy trwało odbijanie piłeczki w tej sprawie, uatrakcyjniane choćby takimi wydarzeniami, jak zablokowanie miastu możliwości sprzedaży działek w porcie przez ministra infrastruktury. Były listy intencyjne, konferencje, wpisy polityków w mediach społecznościowych, inicjatywy samorządu ("Powiedz TAK miejskiemu portowi") czy powołanie przez polityków PiS-u "komitetu społecznego" wspierającego ideę utworzenia narodowego portu.

Tego rodzaju działania prawdopodobnie dobiegają końca i sporna sprawa może wreszcie znaleźć swoje rozwiązanie. Z naszych źródeł wynika, że dwa wyżej wymienione obozy doszły do porozumienia podczas nieoficjalnego spotkania zorganizowanego w czwartek (30 marca) w Karczowiskach Górnych, w siedzibie jednej z elbląskich fundacji. Miał w nim uczestniczyć Daniel Obajtek, prezes Orlenu. To właśnie on zaproponował rozwiązanie, które usatysfakcjonowało obie strony.

Fot. Mikołaj Sobczak, arch. portEl.pl

Według naszego informatora, port w Elblągu rzeczywiście ma przejść w ręce państwa, ale już nie za wspomniane "(do) 100 mln zł leżących na stole", a za stały procent (0,5) przychodów ze stacji paliw Orlen funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Elbląg, które miałyby zasilać budżet samorządu do 2029 r. Na działkach w obrębie portu, których sprzedaż zablokował minister infrastruktury, miałaby dodatkowo zostać wybudowana kolejna stacja paliw, która zasiliłaby infrastrukturę portu, obsługiwała mieszkańców, zabezpieczałaby też potrzeby mniejszych jednostek na wodzie (ze strony miejskich radnych z klubu PO podczas spotkania wypłynęła nawet propozycja, by przy nadrzecznej stacji benzynowej ustawić kolejną figurkę Piekarczyka - z nalewakiem do paliwa i kanistrem). Jak miał powiedzieć podczas rozmów prezydent Wróblewski, "stałe zyski ze stacji benzynowych, które staną się udziałem samorządu, umożliwią realizację niektórych odkładanych z konieczności działań, jak rewitalizacja basenu przy Spacerowej, podgrzewana murawa dla Olimpii, odnowa boiska przy SP nr 23, przywrócenie komunikacji miejskiej w sensownym kształcie". Przedstawicieli opozycji z kręgów KO uczestniczących w rozmowach przekonała również idea wybudowania nowej przystani dla motorówek na bulwarze Zygmunta Augusta, która będzie wspierać turystyczny aspekt przekopu, a także to, że w atrakcyjniejszym miejscu, na starówce, zostanie umieszczona tężnia solankowa, która miała powstać w parku Traugutta.

Rząd, oprócz oczywistych korzyści wynikających z przejęcia portu, za pośrednictwem Orlenu ma poprawić w Elblągu swój PR. Koncern naftowy będzie pierwszym patronem elbląskich klubów sportowych i instytucji kulturalnych. Możemy więc spodziewać się, że podczas wielu wydarzeń oraz w miejskiej przestrzeni znaczenie częściej będziemy widzieć charakterystyczne logo z orłem. Tuż przed publikacją tego tekstu dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, że pojawić ma się ono między innymi przy logo MOSiR-u, ośrodek dotychczasową niebieską identyfikację wizualną prawdopodobnie zmieni więc na czerwoną.

Nasz informator przedstawił nam też kulisy spotkania niebezpośrednio związane z portem. "W ramach dobrej współpracy" wiceminister Śliwka zadeklarował, że nie będzie kandydował na urząd prezydenta Elbląga, z kolei prezydent Wróblewski miał zapewnić, że wraz z innymi urzędnikami w ramach czynu społecznego i ze środków prywatnych samorządowców wyremontuje Przedszkole nr 8, które stało się ostatnimi czasy przedmiotem wzmożonej troski działaczy PiS-u. To jednak informacje nieoficjalne.

Należy spodziewać się, że wkrótce otrzymamy oficjalne komunikaty w sprawie porozumienia rządu z samorządem w kwestii portu. Do sprawy powrócimy.