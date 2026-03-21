Przemoc zaczyna się po cichu

W sobotę (21 marca) w Elblągu odbyła się konferencja poświęcona problemowi przemocy. Prelegenci i uczestnicy rozmawiali o tym, czym jest przemoc, jakie przyjmuje formy oraz jak rozpoznać pierwsze sygnały krzywdzenia – zarówno te oczywiste, jak i te łatwe do przeoczenia w codziennym pośpiechu. - Dlaczego tak trudno odejść od sprawcy? Dlaczego tak trudno to zakończyć? Dlatego, że często przemoc dzieje się powoli, niezauważalnie – mówiła psycholog Joanna Kawiecka. Zdjęcia.

W Elblągu i powiecie elbląskim w ubiegłym roku wdrożone zostały 224 procedury Niebieskiej Karty.

- To nadal kobiety są największą grupą, która doświadcza przemocy. Jednak najbardziej zatrważa to, że aż 108 dzieci również było jej ofiarami. Sprawcami przemocy są najczęściej mężczyźni, ale w statystykach odnotowaliśmy też 31 kobiet, które stosowały przemoc wobec osób najbliższych, partnerów, czy wobec dzieci – mówił starszy aspirant Piotr Szałkowski, asystent Zespołu Prewencji Kryminalnej i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, który wraz ze starszą aspirant Moniką Wróblewską omawiali procedurę Niebieskiej Karty.

Jednak optymistyczne jest to, jak podkreślała Anna Olszewska, prezes Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, które prowadzi Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, że coraz więcej osób doświadczających przemocy decyduje się na szukanie pomocy.

- Gdy 20 lat temu zaczęliśmy działać w tym obszarze, to wówczas świadomość doświadczania przemocy była bardzo niska, a prawa osób pokrzywdzonych były ograniczone. Obecnie zmieniło się nie tylko prawo, które dostosowało się do unijnych wymogów, ale także świadomość społeczna jest coraz wyższa – mówiła Anna Olszewska.

Starsza aspirant Monika Wróblewska omówiła procedurę Niebieskiej Karty, fot. Anna Dembińska

Każdego roku z Centrum Mediacji korzysta około tysiąc osób, które zostały pokrzywdzone przemocą. Zakres pomocy, którą mogą w nim otrzymać, jest bardzo szeroki: od bezpłatnej pomocy prawnej, poprzez pomoc w mediacjach, konsultacje psychologiczne oraz kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw i ich bliskich. Warto zapamiętać adres Ośrodka: Jaszczurczego 17, pokój 101.

Wielowymiarową pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem świadczy też Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Elblągu (ul. Jaszczurczego 17). Specjaliści SOW na bieżąco udzielają konsultacji i porad, pomagają w podejmowaniu działań zmierzających do uzyskania przez osobę pokrzywdzoną stabilizacji. Ośrodek oferuje warunki niezbędne do odbudowania poczucia własnego bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości oraz motywacji i wiary we własne możliwości. SOW zapewnia 15 miejsc noclegowych dla osób doznających przemocy domowej oraz dzieci pozostającym pod ich opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie.

- Czasami taka osoba zjawia się w Ośrodku z reklamówką i niczym więcej. Nic nie musi nam mówić - jesteśmy dla niej bardzo otwarci i kompleksowo zajmujemy się taką osobą. Udzielanie pomocy jest całkowicie bezpłatne, jak i pobyt w Ośrodku. Nie trzeba żadnych skierowań – mówiła Agnieszka Siulecka, kierowniczka Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

Jak rozpoznawać wczesne sygnały zagrożenia oraz dlaczego przemoc pozostaje niezauważona przez otoczenie dowiedzieliśmy się z prelekcji Joanny Kawieckiej, psycholog, która od 14 lat pracuje m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.

– Z przemocą jest trochę tak, jak z wchodzeniem do lodowatej wody. Gdyby była lodowata od razu, to ucieklibyśmy, ale zimno naszemu organizmowi robi się powoli i z przemocą jest tak samo. Dlaczego tak trudno odejść od sprawcy? Dlaczego tak trudno to zakończyć? Właśnie dlatego, że często przemoc dzieje się powoli, niezauważalnie – mówiła Joanna Kawiecka.

Organizatorem konferencji było Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek.

- Przemoc to stres, a stres to produkcja kortyzolu w organizmie. Podwyższony poziom kortyzolu może prowadzić do choroby nowotworowej – mówiła Danuta Tchorowska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek.

Na gali zaprezentował się również zespół Fantastic, który działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.

