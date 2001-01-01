Przerwy w dostawie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej 18 września pozbawieni dostawy wody będą odbiorcy z Gronowa Górnego.
- ul. Szmaragdowa;
- ul. Diamentowa;
- ul.Rubinowa;
- ul.Agatowa.
Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).
W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.
Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.
Robert Danielewicz, kierownik Pogotowia Technicznego EPWiK