Przyjedź i sprawdź czy jesteś dobrym kierowcą

Przyjedź swoim samochodem i sprawdź czy jesteś dobrym kierowcą. Już w najbliższą sobotę każdy będzie mógł wziąć udział w mistrzostwach samochodowych. Takie niecodzienne, otwarte dla wszystkich zawody motorowe organizuje Automobilklub Elbląski.

Zaproszenie na zawody skierowane jest do kierowców dysponujących własnym samochodem osobowym. Rywalizacja wyłoni najlepszy zespół - kierowcę i nawigatora. W sobotę (14 maja) od godz. 09:30 w Elblągu na placu przy ul. Nowodworskiej 46 rozegrane zostaną zawody motorowe polegające między innymi na próbie sprawności kierowania pojazdem oraz jazdy po mieście, na trasie o długości około 12 km z opisem nawigacyjnym. W zawodach nie chodzi o to by pokonać trasę jak najszybciej ale jak najdokładniej – podkreśla Edward Łebkowski – Komandor rajdu. W ten sposób promujemy bezpieczną i ekologiczną jazdę.

Na sobotnią rywalizację może zgłosić się każdy kierowca, który przyjedzie swoim samochodem. Do rozegrania konkurencji jazdy po mieście konieczny jest nawigator – pasażer. Zawody potrwają około 2 godzin, po których wyłonieni zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.