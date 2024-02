Tylko Elbląg! Start kampanii wyborczej kandydata KKW Koalicja Obywatelska na prezydenta Elbląga Michała Missana. Transmisja na żywo od godz.15:00.

-15 października wspólnie wybraliśmy praworządność, demokrację, europejskość, teraz wybierzmy jeszcze samorządność. Marsz Miliona Serc trwa dalej, bo ważne są wybory, które podejmujemy każdego dnia - mówi Michał Missan, kandydat na prezydenta Elbląga. - Będę zaszczycony, jeśli Wy, mieszkańcy naszego miasta, zaufacie mi i zostanę przez Was wybrany na prezydenta Elbląga. – dodaje Michał Missan.

- Wszystko, co w tej kampanii zaproponuję, jest możliwe i realne do wykonania. Mam doświadczenie i wiedzę samorządową, w koordynowaniu zespołami wspaniałych ludzi, mam doktorat z nauk społecznych, jestem przygotowany. Ale nie mam i nie chciałbym mieć monopolu na mądrość w każdym obszarze. To Wy, Elblążanki i Elblążanie wiecie najlepiej, jak powinno wyglądać Wasze najbliższe otoczenia i w jakim kierunku nasze miasto musi się rozwijać, żeby Wam żyło się jeszcze lepiej. Przyszłość Elbląga będziemy tworzyli razem. Pamiętajcie, tylko Elbląg.

--- Materiał wyborczy sfinansowany przez KKW Koalicja Obywatelska ---