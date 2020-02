Przywitaj wiosnę radosny i zdrowy z Lifeclinica

Po pochmurnej zimie czujemy się często zmęczeni i przygnębieni. Czasami to tylko nastrój, ale zdarza się, że to pierwszy objaw choroby. Dlatego warto zadbać o profilaktykę i dokładnie się przebadać. W Elbląskim Centrum Medycznym Lifeclinica wszystkie badania laboratoryjne wykonasz od ręki.

Brak słońca, witamin, a do tego obniżona odporność - to najczęstsze skutki zimy. Dlatego właśnie teraz warto zrobić badania profilaktyczne. Dostarczają one wielu ważnych informacji na temat stanu zdrowia człowieka i pomagają wykryć choroby w ich wczesnym stadium. Dlatego każdy bez względu na wiek powinien przynajmniej raz w roku odwiedzić laboratorium i zrobić sobie podstawowe badanie krwi i moczu, a także badanie poziomu glukozy we krwi. W Lifeclinica takie badania wykonywane są szybko, sprawnie i bezboleśnie.

Badania podstawowe:

- Morfologia

- Odczyn Biernackiego

- badanie moczu

- Sodu w surowicy

- Potasu w surowicy

- Chlorku w surowicy

- Cholesterolu całkowitego

- Triglicerydów

- Glukozy

- Moczniku

- Kreatyniny w surowicy

Specjalnie dla pacjentów w ECM Lifeclinica stworzono też pakiety badań. Są one dedykowane osobom, które potrzebują specjalistycznych kompleksowych badań dopasowanych do ich problemów zdrowotnych lub zapewniających szeroką profilaktykę. Uprawiasz sport, stosujesz dietę wegańską, walczysz z insulinoopornością, a może stres odbiera ci energię, a hormony szaleją? Te badania są właśnie dla Ciebie.

Gospodarka hormonalna: hormony kobiece, hormony męskie, tarczyca, antykoncepcja hormonalna, hormony regulujące apetyt i metabolizm, stres- hormony kobiece, stres – hormony męskie

Dieta i odżywianie: nietolerancja glutenu, kontrola diety wegetariańskiej i wegańskiej, hormony regulujące apetyt i metabolizm, metylacja, witaminy, odporność – niedobory w diecie, zdrowe jelita, alergia pokarmowa

Insulinooporność/cukrzyca: krzywa cukrowa, krzywa cukrowa i insulinowa, wskaźnik insulinooporności, insulinooporność, ocena ryzyka cukrzycy, lipidogram, serce pod kontrolą

Stres/odporność: stres oksydacyjny, metylacja, stres, profil aminokwasów, stres- hormony kobiece, stres – hormony męskie, stres – niedobory w diecie, odporność – niedobory w diecie

Dla uprawiających sport: rekreacja i fitness, dla sportowców, elektrolity, zdrowe jelita, serce pod kontrolą, profil aminokwasów, hormony kobiece, hormony męskie.

Infekcje/choroby odkleszczowe: borelioza, choroby przenoszone drogą płciową, grypa A/B szybki test – test immunochromatograficzny, panel oddechowy – 25 patogenów

Diagnostyka objawów i narządów: nietolerancja glutenu, nietolerancja mleka, tarczyca, jelita, serce pod kontrolą, reumatyzm/osteoporoza, trzustka, wątroba, nerki, alergia, niedokrwistość (anemia), lipidogram/elektrolity.

Profilaktyka: badania podstawowe, dla kobiet, dla mężczyzn, dla dzieci, antykoncepcja hormonalna, ocena ryzyka cukrzycy, lipidogram

Punkt pobrań ECM Lifeclinica czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00-11.00.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica to wysoka jakość realizowanych usług oraz profesjonalizm na każdym polu. Warto dodać, że klinika została wyróżniona w ogólnopolskim plebiscycie Orły Medycyny 2019. Pod uwagę wzięto prawie 240 tysięcy firm oraz przeanalizowano 2,8 mln ocen pacjentów zamieszczonych w Internecie. W gronie laureatów znalazło się jedynie 4,1 proc. firm.

Lifeclinica może poszczycić się statusem największej, prywatnej kliniki w północno-wschodniej Polsce. To 2,5 tys. mkw. powierzchni urządzonej pod nowoczesnej usługi medyczne, największe centrum rehabilitacji w regionie i bardzo zaawansowane poradnie diagnostyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt. To tutaj znaleźć można znakomitych lekarzy, przyjmujących bezpłatnie (od poniedziałku do soboty) w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także blisko 80 lekarzy specjalistów, którzy prowadzą pacjentów w ramach poradni komercyjnych.

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica

ul. Węgrowska 3

Godziny otwarcia:

Pon. - pt. - od godz. 8 do 20

Sobota – od godz. 8 do 15

tel. 55 235 11 94

