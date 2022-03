Putin został, ch.. zastąpiły gwiazdki

Do dzisiaj na murach starówki widniał pewien obraźliwy napis określający prezydenta Rosji. Właściciel nieruchomości otrzymał wezwanie od Straży Miejskiej do... usunięcia napisu. W efekcie obraźliwe słowa zastąpiły... trzy gwiazdki.

„Proszę o usunięcie napisu w terminie do 25 marca 2022 r. , w przeciwnym razie Straż Miejska w Elblągu sporządzi wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Elblągu zgodnie z art. 10 ust. 2 oraz 2A ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za powyższe wykroczenie grozi grzywna do 5 tys. zł” - czytamy w wezwaniu, podpisane przez Iwonę Łojewską z elbląskiej Straży Miejskiej z datą 15 września z tytułem "wezwanie do uprzątnięcia".

Jeszcze dzisiaj w miejsce obraźliwego słowa na „ch”, pojawiły się trzy gwiazdki. Czy to Straży Miejskiej będzie nadal przeszkadzać? Zapytaliśmy o to, czekamy na odpowiedź.