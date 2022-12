Kolejna sobota i kolejne 12 pytań quizu dla naszych Czytelników. Jak przebiegł ten grudzień w Elblągu?

Dotarły do nas sygnały, że ostatnie quizy były za proste. Po tym quzie takiej informacji zwrotnej się nie spodziewamy... chyba, że ktoś uważnie czyta portEl.pl i śledzi wydarzenia w mieście.

Odpowiedzi na wszystkie zawarte w quizie pytania można było znaleźć w tym miesiącu na naszej stronie. Ten quiz to też przygotowanie do kolejnego, w którym podobnie popytamy Was o cały miniony rok.

Przejdź do rozwiązania quizu.