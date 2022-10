Raczki Elbląskie już nie są najniżej

Najniżej położony punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie w powiecie nowodworskim – uznał Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Główny Urząd Statystyczny. Tym samym zdetronizował punkt w Raczkach Elbląskich, dzierżący ten tytuł przez lata.

W Raczkach Elbląski, przy drodze do Krzewska, znajduje się specjalnie przygotowany punkt dla turystów, w którym mogą przeczytać, że znajdują się 1,8 m poniżej poziomu morza, co dotychczas pozwalało nazywać to miejsce najniżej położonym punktem w Polsce. Tymczasem z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, który wydał Mały Rocznik Statystyczny 2022, wynika że najniżej położony punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie koło Nowego Dworu Gdanskiego i jest położony 2,2 m poniżej poziomu morza.

Autorami tego odkrycia są Jacek Gross, od czterech lat starosta nowodworski i Edmund Łabieniec, który był nauczycielem historii w szkole podstawowej w Marzęcinie.

„Pewnego razu w ich ręce wpadła mapa Żuław z 1935 r. Wynikało z niej, że tereny na północ od Marzęcina były dnem Zalewu Wiślanego. Niemcy w 1943 r. wyrwali je wodzie i zbudowali polder. Zalali go dwa lata później, w czasie ucieczki przed Armią Czerwoną. W 1949 r. tereny znów osuszono, ale powojenne mapy tego już nie uwzględniały. Ten błąd powielano przez wiele lat ” - czytamy w Gazecie Wyborczej Trójmiasto.

Obaj w 2013 roku na własną rękę szukali depresji w okolicach Marzęcina. Ich przypuszczenia potwierdził m.in. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

- Po ponad 9 latach naszych starań, Główny Urząd Statystyczny zamieścił informację, że najniższy punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie. Rocznik statystyczny 2022 zawarł informację o uznaniu najniższego punktu o rzędnej 2.2 p.p.m. Bardzo dziękuję Edmundowi Łabieńcowi za inicjatywę i pomysł, dzięki któremu udało się zrobić coś odkrywczego dla naszego powiatu. Yes! Yes! Yes! - napisał w mediach społecznościowych Jacek Gross.

Czas pokaże, czy i jak Marzęcino oraz powiat nowodworski wykorzysta ten promocyjny aspekt swojego położenia.