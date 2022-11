Radna: To skrzyżowanie jest niebezpieczne

W sprawie podniesienia bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Karola Szymanowskiego i Królewieckiej – taką interpelację przygotowała radna Elżbieta Banasiewicz (PiS). Jakie rozwiązania proponuje w tym miejscu?

- Wielu kierowców skarży się na słabą widoczność, gdy wyjeżdżają z ul. Szymanowskiego. Mur oddziału żandarmerii wojskowej w Elblągu utrudnia dostrzeżenie nadjeżdżającego tramwaju. W tym miejscu dochodziło już do kolizji samochodów z pojazdem szynowym – podkreśla w interpelacji Elżbieta Banasiewicz. Postuluje m. in. montaż sygnalizacji świetlnej, ewentualnie lustra drogowego w tym miejscu.

Na jej pismo z 24 października odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

- Analiza bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Królewiecka – Karola Szymanowskiego wskazuje ograniczoną widoczność na drodze podporządkowanej i właśnie z tego powodu wiele lat temu został wprowadzony znak B-20 “Stop”, który zobowiązuje kierowców do zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem. Kierowca powinien zatrzymać pojazd na wlocie ulicy Karola Szymanowskiego w miejscu bezpiecznym i dogodnym do obserwacji pozostałych uczestników ruchu, a następnie po sprawdzeniu, czy nie ma zagrożenia wjechać na skrzyżowanie z ulicą Królewiecką – podkreśla Janusz Nowak.

Jednocześnie wskazuje, że “zastosowanie sygnalizacji świetlnej na omawianym skrzyżowaniu na chwilę obecną jest nieuzasadnione”. Dlaczego?

- Warunki jakie panują na tym skrzyżowaniu nie dają podstawy do wydatkowania środków publicznych na jego budowę. Swoją decyzję uzasadniam stosunkowo niewielkim natężeniem ruchu pojazdów, pieszych i tramwajów na tym skrzyżowaniu. Kursowanie tramwajów jest sporadyczne tj. od jednego do dwóch tramwajów na godzinę w każdym kierunku. Dodatkowo nie zaobserwowano blokowania się ul. Karola Szymanowskiego i tworzenia się znacznych kolejek pojazdów na wlocie ulicy podporządkowanej do ul. Królewieckiej. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano na tym skrzyżowaniu jedynie dwie kolizje drogowe – zaznacza wiceprezydent Elbląga. Dodaje, że proponowany montaż lustra drogowego nie jest możliwy w torowisku, a lokalizacja pod drugiej stronie Królewieckiej nie byłaby skuteczna i funkcjonalna ze względu na ok. 16-metrową odległość.

- Dodatkowo informuję, że nie wpłynęły żadne zgłoszenia od Komendy Miejskiej Policji Wydziału Ruchu Drogowego odnośnie niepokojących sytuacji w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Królewieckiej z ulicą Karola Szymanowskiego, ani o sugestiach w zakresie poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu – kończy wiceprezydent Janusz Nowak.