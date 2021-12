Radni KO chcą tężni

Tężnia i figurki mini Piekarczyków, na początek pięć, zlokalizowanych na Starym Mieście. To propozycje klubu radnych Koalicji Obywatelskiej do przyszłorocznego budżetu Elbląga.

29 grudnia elbląscy radni będą głosować nad budżetem Elbląga na przyszły rok. Dziś (20 grudnia) radni Koalicji Obywatelskiej przedstawili swoje propozycje do projektu budżetu. Jakie inwestycje zgłaszają radni?

- Cały czas zależy nam na tym, aby wprowadzić takie projekty, które będą służyły mieszkańcom, szczególnie bezpieczeństwu, zdrowiu i temu, aby dużo osób było bardzo zadowolonych - mówiła Małgorzata Adamowicz, przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w elbląskiej radzie miasta.

Radni KO do budżetu wprowadzą projekt budowy tężni solankowej oraz figurek mini piekarczyków w mieście. Warto przypomnieć, że projekty tężni solankowej były już zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego w 2017 r. Wniosek o budowę na Starym Mieście nie został skierowany do głosowania, bo „budowa tężni solankowej na Starym Mieście na bulwarze Zygmunta Augusta powinna zostać rozważona dopiero po zrealizowaniu całej zabudowy kubaturowej w sąsiedztwie bulwaru” - tak urzędnicy uzasadniali wówczas swoją decyzję.

Z kolei wniosek o budowę tężni w Parku Modrzewie (szacowany wówczas na 300 tys. zł) zyskał poparcie 677 głosujących w okręgu nr 1. W głosowaniu zajął trzecie miejsce i nie został skierowany do realizacji.

- Proponujemy taką tężnię, aby uczynić środowisko bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Tężnie solankowe mają bardzo duży wpływ na samopoczucie ogólnie, choroby układu oddechowego, krwionośnego. Tężnie będą bardzo dużą pomocą dla osób, które przechorowały Covid - 19 - uzasadniała projekt Małgorzata Adamowicz, przewodnicząca klubu KO w Radzie Miejskiej

Drugim wnioskiem radnych tego klubu są mini Piekarczyki. - Miniatury Piekarczyków będziemy usadawiać w różnych miejscach, zaczniemy pewnie do Starego Miasta. Każdy z nich będzie wzorowany na pierwowzorze, ale być może będzie w innej pozie, będzie inaczej ubrany. Będziemy chcieli dać mieszkańcom możliwość wyboru miejsca usadowienia Piekarczyków - kontynuowała radna.

Na początek pięć Piekarczyków. Skąd wziąć pieniądze na te wydatki? - Nie mamy w planie żadnej inicjatywie zabierać finansowania. Koszty mniej więcej są oszacowane: w przypadku tężni wynoszą one od 300 tys. do 400 tys. zł Chcielibyśmy usadowić w mieście tężnię w granicach 400 tys. zł. W przypadku mini Piekarczyków - ok. 20 tys. zł - wyjaśniała Małgorzata Adamowicz.